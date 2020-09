„Piątka dla ludzi” jeszcze gorsza od „piątki dla zwierząt”. Konfederacja punktuje PiS!

Zamieszanie związane z forsowaną przez rząd „piątką dla zwierząt” trwa. Projekt uchwały mocno uderza w polskie rolnictwo i branże hodowlaną. Politycy Konfederacji przypominają jednak, że to jeszcze nic, bo dużo gorsza dla Polaków jest – jak to nazwali – „piątka dla ludzi”. Co kryje się pod tą nazwą?

„Oto #PiątkaDlaLudzi, która pokazuje antypolski skręt w lewo PiS, rujnowanie gospodarki, zdradę interesów narodowych i grabież pieniędzy Polaków na niebywałą skalę kolejnymi podatkami!” – czytamy na koncie facebookowym Konfederacji. O czym dokładnie mowa? Partia której liderami są m.in. Krzysztof Bosak, Janusz Korwin-Mikke czy Grzegorz Braun.

Oto antypolska „piątka dla ludzi” jaką zafundował obywatelom rząd PiS:

35 podwyżek podatków i opłat wprowadzonych przez ostatnie 5 lat, 15 kolejnych podwyżek w drodze!

Od 1 stycznia wchodzi w życie podatek cukrowy, od 1 października wchodzi w życie tzw. opłata mocowa, która podwyższy rachunki za prąd, w przygotowaniu są: podatek deszczowy (średnio 1350 zł od nieruchomości), opłata depozytowa (od wymiany oleju silnikowego), opłata reprograficzna (na tablety, smartfony i smart TV), przyspieszone wprowadzenie akcyzy na piwa smakowe (już od 2022r.), oficjalna zgoda rządu na wprowadzenie 5 nowych podatków unijnych (podatek od plastiku, podatek od emisji CO2, podatek od transakcji finansowych, podatek od tworzyw sztucznych, podatek od śladu węglowego), opodatkowanie spółek komandytowych, likwidacja ulgi abolicyjnej (Polacy pracujący za granicą będą płacić wyższe podatki), pełne oskładkowanie umów-zlecenia (udzie zatrudnieni na takich umowach będą mieć ok. 30 procent niższe wynagrodzenia!), dokończenie grabieży środków zgromadzonych na OFE, utrzymanie podwyższonej przez rząd Tuska stawki VAT.

Rekordowy deficyt budżetowy w historii i największy spadek PKB od 30 lat!

Rządzący obiecywali budżet zrównoważony, tymczasem mamy w tym roku rekordową dziurę budżetową (oficjalnie 109,3 miliarda zł, a faktycznie ponad 200 miliardów zł), a rząd oficjalnie planuje jeszcze zwiększyć zadłużenie Polski o kolejne 480 miliardów przez następne 2 lata! Żaden inny rząd od 30 lat, nawet PO-PSL, nie zadłużał nas tak bardzo w tak krótkim czasie! Mało tego – notujemy też największy od 30 lat spadek PKB.

Likwidacja branży hodowlanej i zdrada polskiej wsi

Władza obiecywała, że będzie chronić rolnictwo, tymczasem w antypolskim sojuszu z PO i Lewicą dopuszczają się zdrady polskiej wsi. Nawet minister rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski, stwierdził, że „partia PiS, która wydawała się prawicowa, w rzeczywistości kieruje się zasadami marksistowskimi.” Do czego doprowadzi ten zamach na polskie rolnictwo? Likwidacja branży hodowlanej to strata dla dziurawego budżetu ok. 9 miliardów złotych, a do tego zlikwidowane zostanie 40% eksportu drobiu (strata ok. 1 mld zł) oraz 30% eksportu wołowiny (strata ok. 1,5 mld zł).

Uległość wobec Unii Europejskiej i zdrada polskiego górnictwa

Władza, która miała prowadzić twardą i suwerenną politykę wobec UE działa pod unijne dyktando i całkowicie likwiduje polskie górnictwo (coś o co oskarżali przecież PO), zarazem nie proponując żadnej alternatywy! Zamiast inwestować w elektrownię atomową, rządzący razem z PO skompromitowali tę inwestycję – rozpoczęła się 10 lat temu (jeszcze za rządów PO), wydano już ok. pół miliarda złotych i… nie wybrano nawet lokalizacji!

„Zamrożenie” projektu ustawy chroniącego życie nienarodzone!

Rządzący od lat przedstawiają się jako partia prawicowa, a w rzeczywistości szkodzą konserwatywnej idei, tylko udając, że cokolwiek robią, by chronić tradycyjne wartości. Jednym z symboli jest ochrona życia od poczęcia, którą PiS całkowicie spycha na margines i ustawę w tej sprawie, która jest przecież w Sejmie, skutecznie „zamraża” w komisji i nie pozwala, by została dalej procedowana.

Konfederaci są pewni, że polska cena polityczna podzieliła się na dwa fronty – lewicowy złożony z PiS, KO i Lewica i prawicowy – Konfederacja. „Mamy teraz 3 lata, by dalej umacniać nasze ugrupowanie, rosnąć w siłę, rozbudowywać struktury i doprowadzić do proobywatelskich reform, obniżki podatków i ochrony tradycyjnych wartości!” – czytamy w poście.