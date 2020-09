To był największy cyberatak w historii Węgier. Ofensywa przeprowadzona z Rosji, Chin i Wietnamu

Węgierskie instytucje finansowe i infrastruktura telekomunikacyjna zostały w czwartek poddane potężnemu cyberatakowi. Został dokonany z serwerów zlokalizowanych w Rosji, Chinach i Wietnamie, podała firma telekomunikacyjna Magyar Telekom – informuje agencja Reutera.

Ofensywa charakteryzowała się próbą przepełnienia sieci potężną ilością ruchu, tak żeby doprowadzić do jej paraliżu. Atak był dziesięć razy silniejszy niż przypadki dotychczasowych incydentów. „Oznacza to, że był to jeden z największych ataków hakerów na Węgrzech w historii. Zarówno pod względem rozmiaru, jak i złożoności” – przekazał Magyar Telekom.

„Rosyjscy, chińscy i wietnamscy hakerzy próbowali przeprowadzić atak DDoS na węgierskie instytucje finansowe, ale próbowali również zdominować sieci Magyar Telekom” – podała. Atak został przeprowadzony kilkoma falami. W efekcie zakłócił usługi kilku firm finansowych i spowodował luki w funkcjonowaniu Magyar Telekom na terenie Budapesztu.

Źródło: Reuters