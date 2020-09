Wstrząsające nagranie. Ron Paul, legenda wolnościowej prawicy, dostał udaru w trakcie wywiadu [VIDEO]

Ron Paul (85 l.) został hospitalizowany po tym, jak dostał udaru w czasie wywiadu na żywo. Syn legendy wolnościowej prawicy – Rand Paul – poinformował, że jego ojciec doszedł już do siebie.

Ron Paul dostał udaru podczas wywiadu w programie „Liberty Report” na antenie konserwatywnej stacji FOX NEWS. Niedługo po zdarzeniu w sieci pojawiły się fałszywe plotki, jakoby wolnościowiec zmarł. Okazały się one sporo przesadzone – jak się okazuje, nawet tak poważny atak nie był w stanie zmóc ikony, która od wielu już dekad głosi idee klasycznego libertarianizmu.

„Dzięki Bogu. Tacie się polepszyło. Dziękuje za Wasze modlitwy” – napisał na Twitterze senator Rand Paul – syn Rona Paula.

Thank God, Dad is doing well. Thank you for all your prayers today. https://t.co/xNXUa6Pnq4 — Senator Rand Paul (@RandPaul) September 25, 2020

Kim jest Rand Paul – legendarny wolnościowiec z Teksasu?

Ron Paul to libertarianin starej daty. Był aktywnym politykiem w czasach, gdy wolnościowcy w USA kojarzyli się z kowbojami noszącymi przy sobie broń i pociągającymi whisky z piersiówki, a nie z tęczowymi aktywistami, którzy nie potrafią wskazać, gdzie na mapie leży Aleppo. Priorytetem tamtych libertarian było prawo do posiadania broni, prawo do życia od poczęcia, czy walka z poprawnością polityczną, a Paul już wtedy był wśród nich legendą.

Wielokrotny kongresmen z Teksasu wychował godnego następcę – Randa Paula. Jego syn również reprezentuje starą dobrą szkołę libertarianizmu, za co nienawidzi go amerykański establishment.

Dziś, by odróżnić się od lewicując libertarian Paul określa się mianem „paleolibertarianina”. Szanują go jednak wszyscy wolnościowcy – z każdej strony sceny politycznej.

Ron Paul, a za nim jego syn, sprzeciwia się aborcji, państwowym małżeństwom (to powinna być kwestia należąca do Kościołów), cenzurze, zagranicznym interwencjom USA, czy jakimkolwiek parytetom. Od kilku dekad optuje za dostępem do broni, depenalizacją narkotyków i obniżaniem podatków.

Miejmy nadzieję, że będzie mógł głosić wolnościowe hasła jeszcze przez wiele dekad.

Źródło: NCzas.com, zerohedge.com. FOX NEWS