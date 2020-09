Ziobro to najgorszy minister. Dobrze ocenia go tylko co piąty Polak [SONDAŻ]

Czy Zbigniew Ziobro powinien zachować tekę ministra sprawiedliwości? Najnowszy sondaż pokazuje, że Polacy mają go dość.

Pracownia SW Research sprawdziła, jak Polacy oceniają Zbigniewa Ziobrę w roli ministra sprawiedliwości. Wyniki badania opublikowała sobotnia „Rzeczpospolita”.

Z wyników badania wynika, że zaledwie 6,9 proc. respondentów ocenia Zbigniewa Ziobro „bardzo dobrze”. „Dobrze” ocenia Ziobrę 14,7 proc. ankietowanych.

Łącznie pozytywnie Ziobrę oceniło 21,6 proc. respondentów.

Aż 28,9 proc. respondentów stwierdziło, że ocenia Ziobrę jako ministra sprawiedliwości bardzo źle. Natomiast źle 22,4 proc. respondentów.

Daje to łącznie 51,3 proc. ocen negatywnych. Z kolei 27,1 proc. respondentów nie ma zdania w tej kwestii.

– Zdecydowanie źle Zbigniewa Ziobrę w roli ministra sprawiedliwości ocenia częściej niż co czwarta kobieta i ponad 30 proc. mężczyzn. Ilość osób krytycznie oceniających ministra rośnie wraz z wiekiem (20 proc. wśród osób do 24 roku życia, 35 proc. w najstarszej grupie wiekowej). Bardzo złą opinię o Zbigniewie Ziobro w roli ministra wyraża częściej niż co trzecia osoba z wykształceniem wyższym i podobny odsetek badanych zarabiających w granicach 2001 – 3000 złotych. Częściej niż ogół badanych odpowiedź tę wskazywali respondenci z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców – 40 proc. z nich – skomentował wyniki badania Adam Jastrzębski, Senior Project Manager w SW Research.

Źródło: Rzeczpospolita