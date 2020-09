Aborcjonistka Spurek dyskryminuje mężczyzn i dzieci. Domaga się wprowadzenia eurokomuny

Sylwia Spurek chciałaby, żeby to Unia Europejska decydowała o prawie do zabijania nienarodzonych polskich dzieci. Internauci powiedzieli, co sądzą na temat takich pomysłów. Wypomnieli europoseł także dyskryminację mężczyzn.

Sylwia Spurek znów zabrała głos. Tym razem wybrana z list Wiosny Biedronia europoseł domaga się odgórnych regulacji UE ws. aborcji i antykoncepcji. Polityk najwyraźniej marzy o nowej odsłonie czasów słusznie minionych.

„Antykoncepcja, bezpieczna i legalna aborcja, szeroki dostęp do specjalistów/tek to muszą być powszechne standardy we wszystkich państwach członkowskich. Czas na odgórne regulacje UE w tej materii. To kwestia życia i zdrowia kobiet” – oświadczyła na Twitterze Sylwia Spurek.

Antykoncepcja, bezpieczna i legalna aborcja, szeroki dostęp do specjalistów/tek to muszą być powszechne standardy we wszystkich państwach członkowskich. Czas na odgórne regulacje UE w tej materii. To kwestia życia i zdrowia kobiet.@Parlimag https://t.co/xA2hIa7Gb5 — Sylwia Spurek (@SylwiaSpurek) September 26, 2020

Internauci komentują

Pod wpisem pojawiło się sporo komentarzy. Internauci nie zostawili na Spurek suchej nitki. Wskazali także na komunistyczne zapędy europoseł.

„Nie ma bezpiecznej aborcji. Dla jednej osoby Kończy się zabójstwami dla drugiej jak każda interwencja lekarska nie się wiele ryzyk i zagrożeń. Wie to nawet absolwent szkoły podstawowej. Nigdy w życiu nie zgodzimy się na legalne zabójstwa” – zwrócił uwagę Tomasz Jaskóła.

Inny użytkownik wyraził natomiast swój sprzeciw wobec zabijania dzieci. „Ja się sprzeciwiam zabijaniu nienarodzonych dzieci na życzenie feministek. Skoro wy możecie stawać w obronie norek to ja stanowczo protestuję przeciwko przemysłowi aborcyjnemu w Polsce!” – podkreślił.

Zwrócono także uwagę na dyskryminację mężczyzn. „Zaraz, zaraz, a co z mężczyznami? Nie tylko kobiety stosują antykoncepcję. Dzieci nie mają tylko jednego rodzica. Dlaczego ojcowie są ciągle pomijani? Jedyna sytuacja, kiedy ojciec nie jest pomijany przez lewaków to kiedy trzeba wydusić alimenty” – czytamy.

„«Czas na odgórne regulacje». Jeśli ktoś żył iluzją, że komuna się skończyła, to właśnie zostanie naprostowany. Na Euro Comunę” – skwitował internauta.

„Innymi słowy, można wyłączyć odpowiedzialność ludzi i nienarodzone dzieci zabijać bez jakichkolwiek ograniczeń, natomiast krów gwałcić nie wolno?” – pytał retorycznie użytkownik sieci.

„Nie no jasne. Przecież nie od dziś wiadomo, że ryby, mężczyźni i dzieci głosu nie mają. Ich zdrowie i życie to tam nieistotne jest… Ilekroć mówię sobie, że nic mnie już w Pani «rozumowaniu» nie zdziwi, muszę weryfikować stan faktyczny. To już nawet nie tragedia. To dramat” – dodał inny użytkownik.

Źródło: Twitter