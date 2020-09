Armenia podała bilans ofiar w walce z siłami Azerbejdżanu w Górskim Karabachu

Nie jest jasne, czy chodzi o straty zarówno wśród żołnierzy, jak i cywilów. Część środków masowego przekazu podaje, że byli to armeńscy żołnierze. Wcześniej armeński rzecznik praw człowieka Arman Tatojan podał, że w ostrzale zginęła kobieta i dziecko.

„Małżonka premiera Armenii, Anna Hakobyan i pierwsza dama #Artsakh, pani Harutyunyan, odwiedzają żołnierzy rannych w wyniku ataku #Azerbaijan i życzą im szybkiego powrotu do zdrowia” – podał na Twitterze rządowy serwis Armenian Unified.

#Armenia’s Prime Minister’s spouse Anna Hakobyan and First Lady of #Artsakh Mrs Harutyunyan visit the soldiers wounded as a result of #Azerbaijan/i attack wishing them strong health and speedy recovery pic.twitter.com/ezBCr8tECU

— Armenian Unified Infocenter (@ArmenianUnified) September 27, 2020