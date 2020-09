Azerbejdżan poinformował o zajęciu kilku miejscowości w Górskim Karabachu

Górski Karabach poinformował z kolei o zniszczeniu czterech śmigłowców Azerbejdżanu, 15 dronów i 10 czołgów podczas walk, które wybuchły w niedzielę rano.

Armia Azerbejdżanu poinformowała o rozpoczęciu ofensywy w kierunku regionów wokół miast Terter i Agdam, których część znajduje się pod kontrolą Górskiego Karabachu.

Azerbejdżan i Armenia wzajemnie oskarżają się o eskalację sytuacji. Według Erywania siły Azerbejdżanu zaatakowały osady cywilne w regionie Górskiego Karabachu. Z kolei ministerstwo obrony w Baku podało, że siły zbrojne Armenii „przeprowadziły duże prowokacje” i ostrzelały pozycje azerbejdżańskiej armii i przygraniczne miejscowości.

Several villages in the #Fuzuli and #Jabrayil districts of #Azerbaijan as well as several strategic heights at #Murov Mountain have been liberated from #Armenia’s 27-year-long illegal occupation. Kudos to #Azerbaijani #ArmedForces! pic.twitter.com/xhuuZL92i0

