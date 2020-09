Brytyjczycy wykupują papier toaletowy. Sklepy proszą o zachowanie spokoju

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson zapowiedział możliwość wprowadzenia kolejnego lockdownu. To reakcja na liczbę zachorowań na COVID-19.

W związku z rosnącą liczbą zakażeń brytyjski premier już wprowadził zaostrzenie restrykcji. To m.in. rozszerzenie obowiązku zasłaniania twarzy na pracowników sklepów, taksówki oraz na lokale gastronomiczne.

– Wszystkie osoby, które mogą pracować z domu, powinny to robić, a wszystkie puby, bary i restauracje w Anglii mogą obsługiwać klientów tylko przy stolikach i mogą być otwarte tylko do godziny 22 – podkreślił Johnson.

Kary za nieprzestrzeganie nakazu zasłaniania twarzy podniesiono z 100 funtów do 200.

Słowa premiera Brytyjczycy wzięli do serca, bo ze sklepów zaczęły zniknąć najpotrzebniejsze produkty. Internauci zaczęli dzielić się zdjęciami pustych sklepowych półek, z których zniknął m.in. papier toaletowy.

Uh oh, UK about to experience toilet paper shortages? Haven't suppliers adjusted? Don't we all still have excess stocks from March buying sprees? 😁 See : Covid: Morrisons limits sales of disinfectant and toilet rolls https://t.co/hmceL8lMnm pic.twitter.com/LfYhwIjY4z

— The Travel Insider (@thetvlinsider) September 25, 2020