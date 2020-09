IMGW ostrzega przed intensywnym deszczem i burzami [MAPA]

Alarm drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami wydano do godz. 15.00 w niedzielę dla 11 powiatów: garwolińskiego, kozienickiego, lipskiego, mińskiego, otwockiego, radomskiego, siedleckiego, wołomińskiego i zwoleńskiego oraz miast Radomia i Siedlec.

IMGW przewiduje w tych regionach wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Może spaść miejscami od 40 mm do 60 mm deszczu, a lokalnie nawet do 70 mm. Instytut zastrzegł, że ze względu na dynamiczną sytuację pogodową możliwa jest aktualizacja ostrzeżenia.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu – okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym – obowiązuje do godz. 14.00 w niedzielę i obejmuje cztery powiaty: ciechanowski, mławski, sierpecki i żuromiński. IMGW szacuje prawdopodobieństwo takich opadów na 90 proc. Ich wysokość miejscami może wynieść od 30 mm do 50 mm.

Kolejne ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym deszczem – okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym z burzami obowiązuje do godz. 15.00 w niedzielę dla 11 powiatów. Chodzi o legionowski, łosicki, nowodworski, piaseczyński, pruszkowski, pułtuski, sokołowski, warszawski zachodni, węgrowski i wyszkowski oraz miasto Warszawę.

Szacowane prawdopodobieństwo tego zdarzenia wynosi 80 proc., a prognozowana wysokość opadów miejscami również od 30 mm do 50 mm. IMGW zaznaczył jednak, że ze względu na dynamiczną sytuację pogodową możliwa jest aktualizacja tego ostrzeżenia.

W 11 innych powiatach woj. mazowieckiego – białobrzeskim, gostynińskim, grodziskim, grójeckim, płockim, płońskim, przysuskim, sochaczewskim, szydłowieckim i żyrardowskim oraz mieście Płocku do godz. 15. w niedziele mogą wystąpić opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym.

Ich wysokość może wynieść miejscami od 30 mm do 50 mm, a prawdopodobieństwo to 80 proc., ale tu również IMGW zastrzegło możliwą aktualizację ostrzeżenia ze względu na dynamiczną sytuację pogodową.

☔️W dzień prognozowana wysokość opadów do 15 mm, lokalnie 20 mm.

🌡️Temperatura maksymalna 9°C w rejonach podgórskich do 23°C na wybrzeżu, Pomorzu i na północnym wschodzie.

💨Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie dość silny, w całym kraju porywisty, w porywach do 65 km/h.#IMGW pic.twitter.com/S7hpl34Lvo

