Początek nowej wojny? Azerbejdżan zaatakował w Górskim Karabachu. Armenia zdecydowanie odpowiedziała. Trwają walki

Premier Armenii Nikol Paszynian poinformował w niedzielę rano, że siły sąsiedniego Azerbejdżanu zaatakowały osady cywilne w regionie Górskiego Karabachu. Resort obrony Armenii podał, że w odpowiedzi na atak armeńskie wojsko zestrzeliło dwa azerbejdżańskie śmigłowce i trzy drony.

Według armeńskich władz atak sił azerbejdżańskich rozpoczął się w niedzielę rano na osady cywilne w Górskim Karabachu, w tym w uchodzącym za stolicę regionu Stepanakercie.

„Nasza reakcja będzie proporcjonalna, a wojskowo-polityczne przywództwo Azerbejdżanu ponosi pełną odpowiedzialność za tę sytuację” – oświadczyło armeńskie ministerstwo obrony. Rzecznik resortu dodał, że siły Armenii, które wspierają separatystów w Górskim Karabachu, „zestrzeliły dwa śmigłowce i trzy drony (wojsk) Azerbejdżanu oraz, że walki trwają”.

Azerbaijan has launched a missile & aerial attack against #Artsakh. Peaceful settlements including #Stepanakert have been attacked. Armenian side has shot down 2 helicopters & 3 UAVs, destroyed 3 tanks. We stay strong next to our army to protect our motherland from Azeri invasion — Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) September 27, 2020

Today at 07:10 the enemy launched an air and missile attack in the direction of Artsakh. The entire responsibility lies with the military-political leadership of Azerbaijan. The Armenian side hit two enemy helicopters and three UAVs. The combat operations continue. — Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) September 27, 2020

Z kolei ministerstwo obrony Azerbejdżanu podało, że rozpoczęło operację wojskową wzdłuż tzw. linii kontaktowej, mocno zaminowanej ziemi niczyjej, która oddziela siły wspierane przez Armenię od wojsk Azerbejdżanu w regionie – podały rosyjskie agencje informacyjne.

Resort przekazał, że wojsko zniszczyło 12 baterii systemu przeciwlotniczego, ale, że straciło jeden śmigłowiec, którego załoga jednak przeżyła.

🇦🇿#Azerbaycan ordusu Karabağ'da cephe hattı boyunca karşı saldırılara başladı. Ermenistan'ın işgal ettiği Hankendi bölgesi bombalanıyor. pic.twitter.com/nXfz3lVrKJ — İlteriş Kağan Taşkınsu (@ilteriskagan) September 27, 2020

Konflikt zbrojny o Górski Karabach wybuchł w 1988 roku, tuż przed upadkiem ZSRR. Starcia przerodziły się w wojnę między już niepodległymi Armenią a Azerbejdżanem; pochłonęła ona ok. 30 tys. ofiar śmiertelnych. W 1994 roku podpisano zawieszenie broni.

The tanks are rolling in the capital of Artsakh. Godspeed! #ՀԱՂԹԵԼՈՒԵՆՔ pic.twitter.com/sLtSwJ5L9z — Serge (@Zinvor) September 27, 2020

Nieuznawana przez świat, zamieszkana w większości oraz kontrolowana przez Ormian enklawa, choć ogłosiła secesję, formalnie pozostaje częścią Azerbejdżanu. W ostatnich miesiącach starcia między siłami Armenii i Azerbejdżanu nasiliły się. (PAP)