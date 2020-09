27 zabitych po stronie Ormian w Górskim Karabachu. Wojna rozgorzała także w internecie! [FOTO/VIDEO]

W Górskim Karabachu, enklawie ormiańskiej w Azerbejdżanie, nie widać nadziei na rozejm. Walki trwają, a strona armeńska podała, że w poniedziałek 28 września zginęło w wymianie ognia 27 jej żołnierzy.

Poniedziałkowe starcia podwyższają bilans zabitych Ormian do 59 żołnierzy. Azerbejdżan nie ogłosił strat militarnych. Baku informowało tylko o śmierci siedmiu cywilów, w tym sześciu członków tej samej rodziny. Obecne starcia są najbardziej gwałtowne od 2016 roku.

Armenia zwróciła się w poniedziałek 28 września pilnie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC). Domaga się zastosowania środków tymczasowych wobec Azerbejdżanu. Chodzi o nakazanie rządowi Azerbejdżanu „zaprzestania militarnych ataków na ludność cywilną na całej linii kontaktu sił zbrojnych”, a także na obiekty cywilne i miasta.

Konflikt rozszerza się i są to regularne działania zbrojne. Obydwie strony konfliktu poinformowały, że rozmieszczają ciężką artylerię. Obydwa kraje mają też swoich „sojuszników”. Dla Azerów jest to Turcja, dla Górnego Karabachu – Armenia. Premier Armenii Paszynian rozmawiał z Putinem.

Obydwie strony konfliktu prowadzą też propagandową wojnę w internecie:

You are very ignorant ..Karabakh azerbaijan lands..Armenia terrorist occupation..Take a good look at the picture .. year -1992 -place – Hocalı- Karabakh- Azerbaijan.. Armenian killers killed civilians and children.. pic.twitter.com/xp37iEwEpY — Ahmet Bey (@AhmetBe36926203) September 28, 2020

Amid allegations that Turkey is directly intervening to aid Azerbaijan in the latest fighting over Nagorno-Karabakh, a little show of force from Armenia's allies in Moscow… https://t.co/pxRM0nV1KW — Mark MacKinnon (@markmackinnon) September 28, 2020

Źródło: AFP/ PAP