Biden przed debatą prezydencką porównuje Trumpa z Geobelsem. Chyba jednak Demokrata rzeczywiście „coś bierze”

Debata TV potrwa 90 minut i będzie skupiać się na sześciu tematach, w tym gospodarce, COVID-19, kwestiach rasowych i przemocy w amerykańskich miastach oraz Sądzie Najwyższym. Tu sprzed tą konfrontacją dochodzi jednak do coraz mocniejszych ataków Bidena.

Kandydat Demokratów wydaje się obawiać „osobistych wycieczek” ze strony Donalda Trumpa i zdaje się wyprowadzać ciosy uprzedzające. Teraz Joe Biden dokonał bardziej niż wątpliwego porównania, stwierdzając, że Trump „jest trochę podobny do Goebbelsa. W kółko powtarzasz kłamstwo, powtarzasz je, powtarzasz, aż końcu staje się rzeczywistością”.

Według Bidena, prezydent stosuje „metody nazistowskiej propagandy”, co może by c odbierane jako chęc wtrącenia z rąk Donalda Trumpa jakichkolwiek argumentów. Biden wyraźnie gra nie czysto i kopie owym „nazizmem” po kostkach.

Joe Biden dodał: „Ludzie wiedzą, że jest kłamcą”. W ten sposób nabierają jednak racji trochę wcześniejsze wpisy Trumpa, który sugerował, że Biden coś bierze; „Będę stanowczo domagał się testu narkotykowego dla ‚śpiącego Joe Bidena’ przed lub po debacie we wtorek wieczorem. Oczywiście, sam też zgodzę się poddać takiemu testowi” – napisał prezydent.

I will be strongly demanding a Drug Test of Sleepy Joe Biden prior to, or after, the Debate on Tuesday night. Naturally, I will agree to take one also. His Debate performances have been record setting UNEVEN, to put it mildly. Only drugs could have caused this discrepancy???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2020