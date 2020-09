Independent Trader: Szwedzi nie poddali się COVID-owej panice i dobrze na tym wyszli

– Szwedzi nie poddali się COVID-owej panice i dobrze na tym wyszli – pisze na swym Facebooku Independent Trader. Przytacza przy tym dane pokazujące, że ogólna liczba zgonów w Szwecji z powodu koronawirusa nie jest tak duża, jak początkowo mogłoby się wydawać.

Independent Trader przypomina, iż Szwecja na początku obrała inną strategię niż pozostałe kraje. – Nie wprowadzano absurdalnych obostrzeń, nie ograniczano wolności obywateli. W efekcie tysiące firm mogły przejść przez ten okres bez większych problemów – pisze na Facebooku.

Ostateczny bilans COVID-19

– Brak obostrzeń sprawił, że Szwecja miała stosunkowo dużą liczbę zakażonych (w przeliczeniu na milion osób) na tle pobliskich krajów – przypomina Independent Trader. – Ostatnie dane pokazują jednak, że liczba chorych na koronawirusa szybko spadła do podobnych poziomów co w Danii i Norwegii.

Independent Trader podkreśla, że w ostatecznym rozrachunku w Szwecji zginęło z powodu koronawirusa 5,8 tysiąca osób, co daje niecałe 0,06 procent populacji. Bloger podkreśla także, że „wśród zmarłych byli głównie tacy, którzy cierpieli na różne inne choroby, często znacznie poważniejsze”.

– Potwierdza to poniższy wykres. Pokazuje on liczbę tegorocznych zgonów do 14 września, a także statystyki za poprzednie lata. Za nami niemal 3/4 roku, w Szwecji zmarło 67 tys. osób. Bazując na proporcjach, można powiedzieć, że w tym roku zgonów będzie minimalnie więcej niż średnia za ostatnie lata – przytacza. I dodaje: Szwedzi nie zniszczyli gospodarki, nie doprowadzili do dramatu tysięcy przedsiębiorców i jeszcze większej liczby pracowników.

Szwedzka strategia działa

W czasie, kiedy wiele państw stosujących lockodown musi mierzyć się z „drugą falą”, a liczba zakażeń – jak w przypadku Polski – jest nawet większa niż na wiosnę. Liczba nowych odkrywanych zakażeń w Szwecji od czerwca utrzymuje się na stałym poziomie, a zgonów praktycznie nie przybywa.

W ostatnich dwóch tygodniach liczba zmarłych waha się od 0 do 3 i tylko dwukrotnie osiągnęła wartość 5. – Wygląda na to, że szwedzka strategia odporności stadnej działa – ocenia na stronie hotair Jazz Shaw.