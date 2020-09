Łukasz Szumowski zakażony koronawirusem

Łukasz Szumowski jest zakażony koronawirusem. Chorzy na Covid-19 są również członkowie jego rodziny – ustalił „Onet”.

Według informacji „Onetu” do zakażenia Szumowskiego nie doszło podczas wakacji w Hiszpanii. Przypomnijmy, że były minister zdrowia odradzał wyjazd do Hiszpanii, po czym sam tam poleciał. Potem bronił się, że to były Wyspy Kanaryjskie, gdzie zarażenia koronawirusem są śladowe, a ponadto pływał głównie na łódce.

Po powrocie z zagranicznych wakacji Szumowski wykonał testy na koronawirusa. Wynik był negatywny.

Po kilkunastu dniach i kolejnych testach okazało się, że Szumowski jest zarażony koronawirusem. Do zakażenia miało dojść już w Polsce. Wraz z były ministrem koronawirusa mają członkowie jego rodziny. „Onet” nie wskazał na razie, którzy.

Z jednego wywiadów Szumowskiego wynika, że były minister mieszka pod jednym dachem nie tylko ze swoją najbliższą rodziną, ale i z rodzicami.

– Co zrobić, żeby rodzice, z którymi mieszkamy w jednym domu, nie zachorowali, bo mama ma białaczkę, tata ma 86 lat, a ja chodzę tu codziennie do pracy. Próbuję ich separować, ale to się do końca nie da. Mieszkamy razem. A pytanie, co zrobić, jeżeli to będzie trwało rok… To jest przerażająca wizja. Ale trzeba się nad tym zastanawiać już dziś. Być może my to przechorujemy i będziemy mieli odporność, wtedy już łatwiej będzie się spotykać – mówił na antenie RMF FM Szumowski.