Nie odpowiadaj na tego SMS-a, bo stracisz cały majątek. Oszuści okradli poznaniankę na prawie ćwierć miliona złotych!

Ofiarą takiego właśnie oszustwa padła mieszkanka Poznania. Policja próbuje teraz namierzyć sprawców, którzy podszywali się pod kuriera.

„Twoja przesyłka została wstrzymana z powodu nadwagi. Ureguluj należność 1,49 zł, aby ją otrzymać i uniknąć zwrotu do nadawcy” – ujawnili treść SMS-a od oszusta poznańscy funkcjonariusze. W wiadomości był też link za pośrednictwem, którego ofiara miała uregulować należność. Wtedy została przekierowana na fałszywą stronę banku, na której ujawniła oszustom dane do swojego konta.

Poznanianka o tym, że padła ofiarą oszustwa zorientowała się następnego dnia rano, kiedy odebrała powiadomienia o licznych, nieautoryzowanych przelewach z jej konta. W ten sposób straciła kilkadziesiąt tys. złotych.

„Poznanianka straciła w ten sposób prawie ćwierć miliona zł. Hakerzy przejęli kontrolę nad jej kontem i wyczyścili je do zera. Staramy się ich złapać” – poinformował mł. insp. Andrzej Borowiak z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

