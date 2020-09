Po zamachu w Paryżu, śledczy mają wątpliwości, co do tożsamości Pakistańczyka z tasakiem

Hassan vel Zaheer miał przyjechać do Francji jako osoba nieletnia w 2018 roku. Teraz miałby mieć 18 lat. Po przyjeździe był pod opieką socjalną organizmów ds. nieletnich. Jego wygląd zbudził jednak wątpliwości pracowników opieki socjalnej. Teraz policja ustaliła, że zamachowiec ma prawdopodobnie lat 25.

Zatrzymanie telefonu komórkowego mężczyzny, który nazywa się Hassan A., umożliwiło śledczym odkrycie zdjęcia dziwnego dokumentu tożsamości. Widnieje na nim zdjęcie zamachowca, który nosi nazwisko Zaheer Hassan Mehmood. Podana tam data urodzenia wskazuje, że ma obecnie 25 lat.

To właśnie pod tym nazwiskiem zamachowiec pojawi się na nagranym przed zamachem dwuminutowym filmiku, na którym wyjaśnia i zapowiada swoje zamiary ataku. Zaheer Hassan Mehmood, twierdzi, że to jego indywidualna decyzja po publikacji przez tygodnik karykatur Mahometa.

Na filmie oświadcza, że jego „duchowym przewodnikiem” jest mułła Ilyasa Qadri. To przywódca podobno apolitycznej i pokojowej grupy religijnej Dawat-e-Islami z Pakistanu.

Ghazi Zaheer Hassan Mahmood, who belongs to Mandi Bahauddin, Pakistan. This mujahid attacked his office to kill Charli Habedo, a publication of fascinating khaks in France, which succeeded in injuring 4 people. Allah protected Ghazi Zahir Hassan.

Ameen pic.twitter.com/RuqxZfMWan

— Sadaf 🇵🇰 (@Sdf_113) September 27, 2020