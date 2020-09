Robert Lewandowski współpracuje z przestępcą. Na inwestycję na Mazurach dostali 40 milionów złotych dotacji

Biznesowy partner piłkarza Roberta Lewandowskiego w firmie, która dostała ponad 40 mln zł dotacji z PARP, był w przeszłości karany m.in. za wyłudzanie kredytów i… posiadanie bomb – pisze w poniedziałek „Puls Biznesu”.

Gazeta pisze o firmie Nowe Mazury 8, która z trzema innymi podmiotami w konsorcjum zaczyna w Giżycku budowę kompleksu turystycznego Wodny Świat. Projekt, składający się m.in. z restauracji na wodzie i przystani dla łodzi, ma kosztować 71,7 mln zł, z czego 40,7 mln zł stanowi unijna dotacja, przyznana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Wspólnicy Lewandowskiego

Dziennik podaje, że Nowe Mazury 8 to spółka komandytowa, jej komandytariuszami są Robert Lewandowski, wspólnik najlepszego polskiego piłkarza w firmie deweloperskiej LS Investments Wojciech Stradowski, znany warszawski deweloper Jacek Koziński oraz Paweł Petrusewicz.

Ten ostatni – czytamy w „Pulsie Biznesu” – to posiadacz gospodarstwa rolnego i fermy drobiu oraz biznesmen prowadzący na Mazurach restauracje i smażalnie ryb. Był wielokrotnie skazywany prawomocnymi wyrokami za przestępstwa przeciwko mieniu, bezpieczeństwu powszechnemu, wymiarowi sprawiedliwości, wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu i w związku z popełnieniem części z nich przesiedział w areszcie i więzieniu prawie dwa lata.

Według gazety, w styczniu 2006 r. Petrusiewicz został skazany na 2,5 roku bezwzględnego więzienia m.in. za posiadanie i sprzedaż lub detonację „przyrządów wybuchowych w postaci bomby ze zdalnie sterowanym zapalnikiem” i nielegalne posiadanie broni w postaci kuszy mechanicznej i aż 957 sztuk różnej amunicji.

Pozew przeciwko Lewandowskiemu

Rzeczniczka prasowa Roberta Lewandowskiego, Monika Bondarowicz nie odpowiedziała na pytania „Pulsu Biznesu” m.in. o to, od kiedy Robert Lewandowski zna się z Pawłem Petrusewiczem, kto go namówił na inwestycję w Wodny Świat, a także czy i jeśli tak, to od kiedy najlepszy polski piłkarz wiedział o prawomocnych wyrokach swego wspólnika.

W oświadczeniu napisała, że zainteresowanie inwestycją w Giżycku zbiega się w czasie z „agresywnymi działaniami dyskredytującymi, jakie podjął i prowadzi Pan Cezary Kucharski”. Jak zauważa gazeta, chodzi zapewne o sprawę pozwu na 39 mln zł, jaki były wspólnik i menedżer Roberta Lewandowskiego wytoczył mu w związku oskarżeniami o wydrenowanie wspólnej spółki RL Management.