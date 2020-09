Dr Basiukiewicz i dr Szarowska ujawniają w TVP: Obostrzenia ws. koronawirusa są przesadzone [VIDEO]

Dr Paweł Basiukiewicz był gościem w programie „Warto rozmawiać” na TVP. Specjalista zestawił koronawirusa z ebolą i ospą prawdziwą („czarną ospą” – przyp. red), żeby pokazać, że nowa choroba nie jest taka groźna. Rację przyznała mu epidemiolog Agnieszka Szarowska.

– Wirus SARS-Cov-2 nawet w części nie jest tak groźny, jak Ebola, czy ospa prawdziwa. No, to ta śmiertelność – czy ona jest 0,1, czy 0,3 – […] to jest ta skala – mówił w programie dr Paweł Basiukiewicz.

– Tak, no jak najbardziej nie jest to wirus tak groźny jak ebola. Nie stanowi tak dużego zagrożenia. W związku z tym większość stosowanych przez nas w różny sposób zabezpieczeń jest troszeczkę na wyrost – przyznała dr epidemiolog Agnieszka Szarowska.

– Trzeba to powiedzieć. Kwarantanna… To nam wysadza w powietrze nie tylko ochronę zdrowia ale i życie społeczne. 137 tysięcy osób na kwarantannie […] To wielkość miasta typu Skierniewice – mówił Basiukiewicz. – Czy to ma sens? To są osoby zdrowe – zaznaczył lekarz.

– Czy sens ma izolacja chorego? Czy nie wystarczy powiedzieć, jak dotąd mówiliśmy osobom chorym na grypę: „zostań w domu”. Zresztą, oni zostawali w domu, bo się źle czuli – mówił ekspert.

Wszystko to padła w programie „Warto rozmawiać” na antenie TVP. Prowadzący rozmowę Jan Pospieszalski stwierdził, że „te pytania zawisną w powietrzu” i „nie należy na nie odpowiadać”.

– Trzeba też powiedzieć na temat maseczek, To jest tak, jak mówił pan Pinkas, że najbardziej chodzi o sens symboliczny. Wiadomo, że to jest jakby komar przez siatkę przelatywał. […] Generalnie chodzi o to, żebyśmy pamiętali, że jest pandemia. Równie dobrze moglibyśmy sobie chorągiewkę przyczepić, albo mieć opaskę na ręku pod tytułem „pandemia” – stwierdził z kolei biorący udział w dyskusji Maciej Pawlicki.