Konfederacja traci subwencję. Znamy kuriozalne uzasadnienie decyzji PKW

Konfederacja na mocy decyzji Państwowej Komisji Wyborczej traci subwencję wyborczą na pozostałe trzy lata kadencji. Wszystko przez odrzucenie sprawozdania finansowego partii za rok 2019. Powód tej decyzji jest jednak kuriozalny, a przedstawiciele prawicy zapowiadają odwołanie.

W poniedziałek wieczorem pojawiła się oficjalna informacja, iż PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe Konfederacji. Teraz przedstawiciele partii otrzymali uzasadnienie decyzji PKW, które jest dość kuriozalne.

Okazuje się bowiem, iż jedynym powodem odebrania subwencji Konfederacji jest pojawienie się na jednym z wieców roll-upu, który był materiałem promocyjnym, a nie został sfinansowany ze środków komitetu wyborczego. Okazuje się, że będzie to najdroższy roll-up w Polsce.

– PKW odrzuciła sprawozdanie Konfederacji z powodu rollupu w Poznaniu za 300 zł. Tym samym rollup o wartości 25 mln zł dołącza do pizzy kupionej za 10 000 bitcoinów w 2010 roku w kategorii groteskowo drogich drobiazgów. Osoby pod tym podpisane muszą mieć nietuzinkowe osobowości – komentuje Sławomir Mentzen.

I dodaje: Oczywiście idziemy z tym do SN. Na miejscu PiS bardzo pilnowałbym swoich wieców w kolejnych wyborach. Może się zdarzyć, że tam również pojawi się jakiś stary baner. Nie takie rzeczy się już działy.

Swojego oburzenia nie kryje również poseł Konfederacji, Konrad Berkowicz. – Sąd Najwyższy oczywiście – przy odrobinie zdrowego rozsądku i elementarnego równego traktowania podmiotów politycznych decyzję PKW unieważni. A wnioski z tej decyzji są dwa: 1) w PKW ani zdrowego rozsądku, ani równego traktowania podmiotów politycznych brakuje sprawozdanie finansowe Konfederacji jest wzorowe – NIC bowiem poza tym absurdalnym zarzutem PKW na Konfederacje nie znalazło. A naciski musiałyby być ogromne… – komentuje.

Konfederacja ma oczywiście prawo do odwołania się od decyzji PKW o odebraniu subwencji do Sądu Najwyższego. Jeżeli ten przychyli się do argumentacji posłów prawicy, to formacja utrzyma finansowane z pieniędzy podatników na kolejne trzy lata.