Napływowi „Szwedzi” wspierają rasistów z BLM. „Powinieneś walczyć o swój kolor” [WIDEO]

Kilkoro działających w Szwecji czarnoskórych muzyków nagrało piosenkę, z której dochód jest w całości przekazywany na działalność Black Lives Matter. Napływowi „Szwedzi” wsparli w ten sposób marksistów, którzy pod płaszczykiem „antyrasizmu” wzniecają zamieszki i destabilizują USA.

Jireel, Seedy, Oliviah, Winita, Gee Dixon, Denz, Rez, Chelsea Muco i Jamkid nagrali wspólnie kawałek, aby wesprzeć finansowo działania rasistowskiego ruchu BLM.

– Pracowaliśmy nad tym projektem od dawna, ciesząc się, że w końcu możemy się tym podzielić. Mam nadzieję, że dotrze to do jak największej liczby osób i sprawi, że otworzą oczy i zrozumieją, co się dzieje. Poprzez ten projekt chcemy pokazać rzeczywistość – stwierdzili artyści.

W utworze czarnoskórzy mieszkańcy Szwecji solidaryzują się z „czarnymi braćmi i siostrami”, „stając jako jedno”.

– Powinieneś wiedzieć, kim jesteś, zawsze być dumnym, walczyć o swój kolor, o BLM – rapują.

– Umieram za moich braci, umieram za moje siostry – pada w piosence.

– Samoleczenie z powodu traumy palimy i piejmy, jakby to była tradycja – słyszymy.

Padają także slogany o „brutalności” policji, która rzekomo na potęgę zabija czarnych.

Pod nagraniem pojawiło się sporo komentarzy. Internauci byli jednak sceptycznie nastawieni do tego typu „twórczości”.

„Niezbyt imponujące na żadnym poziomie. Spodziewasz się, że będziesz traktowany poważnie poza różnymi kręgami kulturowymi, myślę, że będziesz rozczarowany” – czytamy. “Życie ma znaczenie. BLM składa się z marksistów i ludzi, którzy chcą walczyć i niszczyć” – stwierdził użytkownik. “Typowa szwedzka muzyka, twarze i kolor skóry. Eee, nie, czekaj…” – ironizował internauta. “Gdzie są Szwedzi? Co zrobiliście ze swoim krajem?” – pytał inny.

