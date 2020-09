Prof. Rutkowski na antenie TVP obala mity na temat maseczek [WIDEO]

Prof. dr hab. Ryszard Rutkowski z białostockiego Uniwersytetu Medycznego powiedział na antenie TVP, w programie Jana Pospieszalskiego „Warto rozmawiać”, że maseczki najprawdopodobniej nie chronią przed koronawirusem.

– Ja ciągle muszę podkreślać, że ja mówię o tych zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia maseczkach bawełnianych. Te maseczki, gdyby ktokolwiek zadał sobie trud ich wytwórców o specyfikację techniczną mają przestrzeń między nicią. Ta przestrzeń ma wymiar mikronu, a wirusy to są cząstki, które mają wielkość nanometrów – zaznaczył dr Rutkowski.

– Nanometr jest tysiąc razy mniejszy od mikronu. W związku z tym absurd polega na tym, że wmawiamy, że cząstka, która jest w przypadku koronawirusa, sto razy mniejsza od tej szczeliny między nićmi, nie przeniknie – zauważył lekarz.

– Drugi dogmat, który uważam jest w Polsce upowszechniany, to to, że wirusy SARS-Cov-2, tak jak inne wirusy, rozprzestrzeniają się wyłącznie drogą kropelkową. […] Ja dysponują wieloma publikacjami […] które mówią, że wirusy przenoszone są drogą powietrzną – podzielił się swoją wiedzą dr Rutkowski.

Specjalista zwrócił uwagę na to, że w tym przypadku maseczka w ogóle nie zatrzymuje koronawirusa. Bo jeśli byłby „przyczepiony do śliny” to zatrzymałby się na maseczce. Drogą powietrzną jednak swobodnie przechodzi przez szczeliną między nićmi.