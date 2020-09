Włamali się na pocztę detektywa Rutkowskiego. Zemsta za pomoc przy rozbiciu grupy hakerów?

Detektyw Krzysztof Rutkowski padł ofiarą ataku hakerów. Włamywacze opublikowali zawartość skrzynki pocztowej detektywa.

Agencja detektywistyczna Krzysztofa Rutkowskiego badała jeden z wątków działalności największej polskiej grupy hakerskiej. Grupa została rozbita przez CBŚP w ubiegłym tygodniu.

Ludzie Rutkowskiego badali wątek dotyczący fałszywych alarmów bombowych wysyłanych do przedszkoli. Teraz sam detektyw padł ofiarą hakerów.

Nieznani sprawcy włamali się do skrzynki pocztowej agencji detektywistycznej Rutkowskiego. W poniedziałek od godziny 16 do 22 zaczęto publikować w sieci linki do plików znalezionych w skrzynce agencji.

O 22 na godzinę linki zniknęły, a następnie znowu zaczęły się pojawiać. Łącznie hakerzy opublikowali ok. 4 GB danych z głównej skrzynki pocztowej agencji Rutkowskiego.

Do sieci trafiło ponad 5 tys. załączników z maili. To m.in. imiona, nazwiska, nagrania wideo, zdjęcia, bilingi i dokumenty – w tym akta sądowe. Najnowsze pliki pochodzą z 2013 roku, zatem możliwe, że włamywacze celowo nie upublicznili nowszych materiałów, aby nastraszyć detektywa.

Włamywacze zmienili daty w niektórych plikach. W efekcie niektóre wyświetlają się jako utworzone 1 stycznia 1990 roku.

Źródło: Komputer Świat