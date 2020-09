Debata Trump-Biden. Mocne spięcie ws. Antify. Donald Trump nie przebierał w słowach [WIDEO]

Jedno z pytań debaty pomiędzy Prezydentem Donaldem Trumpem a kandydatem Demokratów Joe Bidenem dotyczyło ich podejścia do Antify. Trump uznaje ją za organizację terrorystyczną.

– Antifa to radykalna i niebezpieczna grupa – stwierdził podczas prezydenckiej debaty Donald Trump. Kandydat Demokratów na prezydenta Joe Biden odpowiedział, że to idea, a nie organizacja.

Podczas debaty Trump pytany był o to, czy jest „gotów dziś potępić białych suprematystów”. W trakcie zadawania pytania przez prowadzącego debatę Chrisa Wallace’a Trump odparł „zapewne”.

Dodał później, że „jest do tego skłonny”. Ponaglany przez moderatora i Bidena do deklaracji potępiającej białych suprematystów Trump stwierdził, że przemoc „to nie jest problem prawicy, lecz lewicy”. Antifę nazwał radykalną i niebezpieczną.

Biden stwierdził, że Antifa to „idea, a nie organizacja” i powiedział, że mówił tak szef FBI. Zarzucił Trumpowi, że ten „nie chce uspokoić sytuacji”, nie próbuje współpracować, natomiast „dolewa oliwy do ognia”.

Chris Wallace: "Are you willing, tonight, to condemn white supremacists and militia groups and to say that they need to stand down…"

Trump: "Proud Boys, stand back and stand by! But I'll tell you what, somebody's got to do something about antifa and the left." pic.twitter.com/4vrPocKzcu

— Axios (@axios) September 30, 2020