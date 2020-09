Debata Trump-Biden. Oskarżenia o rasizm i nienawiść do własnego kraju [WIDEO]

Jednym z tematów, który pojawił się w czasie debaty Trump-Biden były kwestie urojonego systemowego rasizmu oraz ruchu Black Lives Matters.

Joe Biden potępił reakcję na podziały rasowe i ostatnie zamieszki, które wybuchły w Stanach Zjednoczonych, w czasie których głównie czarnoskórzy rasiści atakują współobywateli i niszczą cudzą własność. Były wiceprezydent zarzucił Trumpowi wspieranie rasistowskich organizacji promujących „białą supremację”.

Skrytykował także Prezydenta za rozkaz przepędzenia demonstrantów na Lafayette Square przed Białym Domem po śmierci George’a Floyda na początku tej wiosny, aby Trump mógł pojawić się na zdjęciu przed zabytkowym kościołem.

– To prezydent, który użył wszystkiego jako psiego gwizdka, aby wywołać rasistowską nienawiść, rasistowskie podział – powiedział Biden. Dodał, że Trump „nie zrobił praktycznie nic” dla społeczności murzynów w USA.

Joe Biden: "This is a president who has used everything as a dog whistle to try to generate racist hatred, racist division."

He also emphasizes the disproportionate toll that coronavirus has taken on Black Americans #debates2020 https://t.co/a7VWn5npT9 pic.twitter.com/fAnrQxdTuG

— CBS News (@CBSNews) September 30, 2020