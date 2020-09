Debata Trump-Biden. Ostry spór o koronawirusa i maseczki. „Biden zamknie cały kraj” [WIDEO]

Debata Trump-Biden. Joe Biden skrytykował odpowiedź Donalda Trumpa na pandemię koronawirusa, w trakcie której zginęło ponad 200 000 Amerykanów. Z kolei Trump powiedział, że „Biden zamknie cały kraj”.

Jednym z gorących tematów, który pojawił się w czasie debaty Trump-Biden była kwestia reakcji na koronawirusa, zapewnienia bezpieczeństwa Amerykanom, a także zamknięcia gospodarki.

Spór o reakcję

– Prezydent nie ma planu. On nic nie przedstawił. Już w lutym wiedział, jak poważny jest ten kryzys – powiedział Biden. Przypomniał wypowiedź Prezydenta sprzed kilku miesięcy, kiedy ten mówił o „śmiertelnym zagrożeniu”.

Joe Biden powiedział, że gdyby był prezydentem, to zapewniłby szpitalom sprzęt niezbędny do leczenia pacjentów i ochrony pracowników służby zdrowia, a szkoły byłyby odpowiednio finansowane.

W odpowiedzi na to Donald Trump zachwalał swoją decyzję o ograniczeniu podróży z Chin pod koniec stycznia, twierdząc, że uratowało to miliony istnień ludzkich. – To wina Chin, to nigdy nie powinno się wydarzyć – stwierdził Prezydent.

– Wielu gubernatorów demokratów powiedziało, że prezydent Trump wykonał fenomenalną robotę – dodawał. Pochwalił reakcję administracji na koronawirusa, twierdząc, że prasa próbuje podważyć jego działania.

Spór o maseczki

Prowadzący debatę dziennikarz Fox News zapytał, dlaczego Trump nie jest często widywany w masce, mimo że jego własny dyrektor CDC powiedział, że noszenie maski może znacznie pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa.

– Kiedy tego potrzebuję, nosze maskę – powiedział Trump. Kpił też z Bidena za noszenie masek podczas każdego publicznego wystąpienia, mówiąc, że Biden „pojawia się z największą maską, jaką widział”.

Trump bronił również swojej decyzji o zorganizowaniu dużych wieców wyborczych, podczas których istnieje ograniczony dystans społeczny, a noszenie maski nie jest wymuszane. Zauważył, że większość tych wydarzeń odbywa się na zewnątrz.

Chris Wallace zauważył, że Joe Biden zorganizował znacznie mniejsze wydarzenia. Donald Trump przytomnie wtrącił: Ponieważ nikt się tam nie pojawia.

Chris Wallace: "Vice President Biden, you are holding much smaller events –" President Trump: "Because nobody will show up."#Debates2020 pic.twitter.com/WFK74hOceo — The Hill (@thehill) September 30, 2020

„Biden zamknie cały kraj”

Donald Trump przypomniał wypowiedzi byłego wiceprezydenta i zapowiedział, że Biden „zamknie cały kraj”. – Nie potrzebujemy, żeby ktoś przyszedł i powiedział, żebyśmy znów zamknęli gospodarkę – powiedział Trump.

W odpowiedzi Biden zauważył, że w czasie pandemii najlepiej wyszli na tym milionerzy i miliarderzy, którzy powiększyli swój majątek.

– Ten facet zapłacił łącznie 750 dolarów podatków – powiedział Biden, powołując się na ostatnie doniesienia New York Times, które Trump nazwał „fake newsami”. Prezydent powiedział, że jak każdy rozsądny człowiek, korzystał z przepisów podatkowych wprowadzonych przez Demokratów.

Były wiceprezydent powiedział, że Prezydent nieodpowiedzialnie traktuje ponowne otwarcie gospodarki. – Nie możesz naprawić gospodarki, dopóki nie przejdziesz kryzysu COVID – stwierdził Biden. Donald Trump wskazywał na cały szereg niepożądanych skutków ponownego zamknięcia gospodarki.

Źródło: CBS News