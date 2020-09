HIT! Donald Trump do Joe Bidena: Nie używaj przy mnie słowa „mądry”. Nie ma w Tobie nic mądrego [WIDEO]

Debata Donald Trump – Joe Biden podzielona była na kilka segmentów, w tym ochrona zdrowia, kwestie związane z koronawirusem, rasizm i Black Lives Matters czy ochrona środowiska. Politycy często wchodzili sobie w słowo, a także używali argumentów ad personam.

Donald Trump zakpił z Joe Bidena, odnosząc się do przytaczanej między innymi przez Fox News, w której ten miał kłamać na temat uczęszczania do Uniwersytetu Stanowego w Delawere. Uniwersytet szybko sprostował te informacje.

– Ukończyłeś studia z najgorszym, czy też jednym z najgorszych wyników w swojej grupie. Nigdy nie używaj przy mnie słowa „mądry”. Nigdy nie używaj tego słowa, bo wiesz co? Nie ma w Tobie nic mądrego, Joe – powiedział Donald Trump.

President Trump: "Don't ever use the word 'smart' with me. Don't ever use that word, because you know what? There's nothing smart about you, Joe." #Debates2020 pic.twitter.com/UmKziFwzBM

— The Hill (@thehill) September 30, 2020