„Okupacja +”. Grzegorz Braun UJAWNIA szczegóły umowy Polski z USA [WIDEO]

Tomasz Sommer i Grzegorz Braun rozmawiali w Sommer TV na temat ratyfikowanej w sierpniu umowy między rządami Polski i USA o wzmocnionej współpracy obronnej.

Grzegorz Braun, poseł Konfederacji, był gościem Tomasza Sommera w NCzasTV. Panowie rozmawiali m.in. na temat umowy dot. obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, którą Konfederaci nazywają „okupacją +”.

Grzegorz Braun przypomniał m.in., że Amerykanie będą mieli dostęp do polskich baz, w których często przebywają osoby, których tożsamość jest ściśle tajna. Polityk przywołał podobne zdarzenie z najnowszej historii Polski – tajne więzienia CIA, gdzie według raportu Rady Europy byli tam przewożeni, przesłuchiwani i torturowani przez CIA więźniowie podejrzewani o terroryzm.

– Tajemnicą będą Kiejkuty. Z Kiejkutów mieliśmy już porutę na cały świat roztrąbioną […] jako przykład licencjonowania przez Polaków bezprawia – mówił poseł.

– Amerykanie na terytorium Polski, z przyzwoleniem władzy warszawskiej, podejmowali działania sprzeczne z prawem krajowym i międzynarodowym – dodał.

Polityk przypomniał, że wtedy mieli dostęp tylko do piwnicy z garażem. – A co będą robili w tych miejscach [bazach – red.] Otóż nie wiadomo co będą robili – zapytał.

Sprawa obecność amerykańskich żołnierzy na polskiej ziemi budzi wiele innych kontrowersji. Podczas rozmowy Sommera z Braunem, na ekranie wyświetlały się fragmenty rzeczonego dokumentu. Należy przypomnieć, że zwożony amerykański sprzęt nie będzie opodatkowany, że amerykański żołnierz, który popełni zbrodnię w Polsce będzie sądzony w USA, a nie u nas.

Tego typu „kwiatków” w ratyfikowanej umowie jest więcej. – Strona amerykańska nie ma obowiązku informowania o „przypadkach mniejszej wagi” – wymienia tu Grzegorz Braun. Chodzi oczywiście o przestępstwa.

Innymi słowy – sprowadzamy do siebie żołnierzy, którzy będą stali ponad naszym prawem. Całe nagranie dostępne jest na kanale Sommer TV: