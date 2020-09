Protest rolników. Konfederacja przeciwko ustawie PiS. Bosak: Dla mnie to jest sprawa osobista [VIDEO]

Protest rolników. Politycy Konfederacji podczas konferencji wyrazili solidarność z rolnikami, którzy protestują dziś przeciwko „piątce dla zwierząt” Kaczyńskiego.

Konfederacja, czyli blok libertarian, nacjonalistów i tradycjonalistów, w całości sprzeciwia się „piątce dla zwierząt” przedstawionej przez Jarosława Kaczyńskiego. Posłowie prawicy nazywają tę ustawę „piątką przeciw rolnikom” i zapraszają na protest rolników.

Jakub Kulesza, przedstawiciel wolnościowego skrzydła Konfederacji, powiedział, że prawicowy blok sprzeciwia się nie tylko ustawie ale również nominacji Grzegorza Pudy na ministra rolnictwa. Według Konfederatów, jest to człowiek współodpowiedzialny za kontrowersyjną ustawę.

– Co by nie mówić o Ardanowskim to bronił w ostatnim czasie rolników – powiedział Robert Winnicki, reprezentant narodowego skrzydła koalicji.

– Dzisiaj jest być może ostatnia szansa dla rolników, by pokazać, że nie ma zgody polskie wsi i polskiego rolnictwa, by taka ustawa, która wyszła niestety z Sejmu, wyszła z Senatu – mówił podczas konferencji Kulesza.

Krzysztof Bosak stwierdził, że PiS próbuje rolników „pozbawić pracy”, „pozbawić dorobku i „pozbawić wolności”.

– Pozbawiono pozbawić ich także godności, przedstawiając ich pracę, którą wykonują, jako coś obrzydliwego – mówił narodowiec.

Krzysztof Bosak stwierdził, że dla niego jest to „sprawa osobista” ponieważ po mieczu wywodzi się z rodziny chłopskiej.

Zawtórował mu w tym Grzegorz Braun, reprezentant konserwatywnych liberałów i monarchistów, przypominając, że ma on ziemiańskie korzenie. Poseł dodał, że w dzieciństwie uczył się pracy na wsi.

Braun dodał, że Konfederaci nie są „lobbystami żadnej gałęzi gospodarki” a jedynie, wraz z rolnikami „upominają się o poszanowanie wolności”.