Przemysław Czarnek o LGBT. „Prawo do demoralizowania nie istnieje”

– Ludzie LGBT to ludzie, a ideologia LGBT to ideologia; oprócz równości wobec prawa mamy również równość w odpowiedzialności prawnej – podkreślił we wtorek w TVP Info poseł PiS Przemysław Czarnek.

– Ludzie są równi w prawach rzeczywiście, równi wobec prawa, natomiast ich prawa i uprawnienia są uzależnione od ich zachowań, bo oprócz równości wobec prawa mamy również równość w odpowiedzialności prawnej i obowiązkach prawnych – podkreślił poseł.

Według posła PiS nie można wymagać, żeby takie same prawa miał np. ekshibicjonista na ulicy, który – jak ocenił – demoralizuje ludzi oraz człowiek, który idzie po tej ulicy z małym dzieckiem, i który na to patrzy. – Ekshibicjonista nie ma prawa do demoralizowania innych – stwierdził Czarnek.

– Prawo do demoralizowania nie istnieje i nie jest również prawem człowieka – dodał.

Źródło: PAP