Spurek wchodzi na wyższy stopnień lewactwa. Rzuca socjalistów i przechodzi do Zielonych

Najbardziej lewicowa posłanka z Polski Sylwia Spurek zrezygnowała z członkostwa we frakcji Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów. W środę ogłosiła, że zasili szeregi Zielonych w Europarlamencie.

– Podjęłam tę decyzję, bo uważam, że we frakcji Zielonych będę mogła działać zgodnie z moimi wartościami i w interesie publicznym, a nie w interesie swojego środowiska politycznego – tłumaczyła swoją decyzję Spurek.

Spurek, wcześniej wicerzeczniczka praw obywatelskich, dostała się do Europarlamentu z list partii Wiosna Roberta Biedronia. Teraz będzie jedyną Polką we frakcji Zielonych.

Ponadto Spurek została nominowana na stanowisko wiceprzewodniczącej Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego. Jej zdaniem Zieloni mogą odegrać kluczową rolę w tworzeniu nowej polityki klimatycznej UE, która jest niezależna od „lobby rolniczego, energetycznego i transportowego”.

– Politycy i polityczki w Parlamencie Europejskim muszą być oderwani od partyjnych interesów, muszą wsłuchiwać się w głos nauki, organizacji pozarządowych, aktywistów i aktywistek działających na rzecz środowiska naturalnego – oświadczyła Spurek.

"There are governments that call fighting for women's rights an ideology. I believe women's rights should be fought for in the whole EU"

Today @SylwiaSpurek joined our group! Sylwia is our first MEP from 🇵🇱 – feminist, human & animal rights defender.

Get to know her better 👇🎥 pic.twitter.com/NwCTcxLSjH

— Greens/EFA in the EU Parliament 🌍 (@GreensEFA) September 30, 2020