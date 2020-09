Tak manipuluje żydowski portal. Tekst Polki o dewastacji nagrobków zilustrowany zdjęciem ze swastyką z Francji

Autorem tekstu jest Katarzyna Markusz. Dziennikarka informuje w nim o dewastacji nagrobków na trzech spośród 1200 żydowskich cmentarzy w Polsce w ciągu miesiąca. Chodzi o nekropolię w Tarnowskich Górach, koło Krakowa, gdzie płyty pomalowano czerwoną farbą. Zgodnie z doniesieniami jpost.com kolejne akty wandalizmu miały miejsce na żydowskim cmentarzu w Zabrzu. Tam znaleziono połamane płyty nagrobne. Wcześniej zniszczono także nagrobki w Dobordzieniu, koło Krakowa.

Markusz wspomina w tekście, że zdjęcia zniszczonych grobów z Zabrza zamieścił na Facebooku zajmujący się tym miejscem od 30 lat Dariusz Walerjanski. Było ich aż 11. Mimo to tekst jest zilustrowany fotografią Żyda przechadzającego się wśród nagrobków we francuskim Westhoffen. Na pierwszy plan wysuwają się jednak namalowane na nich swastyki. Zdjęcie pochodzi z grudnia 2019 roku. Fotografia jest co prawda podpisana drobnym drukiem, jednak zestawienie go z tytułem artykułu sugeruje, że jest to zdjęcie z Polski. „Nagrobki zdewastowane na trzech cmentarzach żydowskich w Polsce” – głosi nagłówek.

.@Jerusalem_Post and @KasiaMarkusz – any particular reason why you chose this shocking image of the Jewish cemetery in Westhoffen, near Strasbourg, F R A N C E, in December 2019, as the cover picture for an article about Poland?https://t.co/wmCYYLSPFI

— Stefan Tompson (@StefanTompson) September 30, 2020