W Kalifornii „transpłciowi” kryminaliści mogą wybrać do którego więzienia chcą iść

Gdy ustawa wejdzie w życie to Kalifornijski Departament Więziennictwa i Rehabilitacji (CDCR) będzie przyjmował nowo osadzonych według ich deklaracji „tożsamości płciowej”, a nie według płci biologicznej.

Kryterium to będzie można stosować jednak tylko wtedy, gdy stan „nie ma problemów z zarządzaniem lub bezpieczeństwem”. Mimo tego dopisku można się spodziewać, że nowy przepis sprowokuje wiele nadużyć.

Oczywiście najbardziej pokrzywdzone będą osadzone kobiety, do których kierowani będą mężczyźni. Nie trudno przewidzieć jak wzrosną statystyki gwałtów w żeńskich więzieniach.

Newsom signs law allowing transgender inmates to be placed in prison by their gender identity https://t.co/q0TLLEUnbc pic.twitter.com/D4CGVtjWhi

