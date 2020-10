Ceny znów szaleją. Inflacja skoczyła o 3,2 proc.

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dot. inflacji. Wrzesień był bolesny dla naszych portfeli.

We wrześniu ceny wzrosły o 3,2 proc. w porównaniu do września 2019 roku. GUS opublikował najnowsze dane dot. inflacji i są one mocno niepokojące.

Wcześniej eksperci spodziewali się, że ceny wyhamują. Wskazywał na to spadek inflacji z 3 proc. w lipcu do 2,9 proc. w sierpniu.

Jak się jednak okazało ceny znowu drastycznie rosną. Co gorsza, po raz pierwszy od trzech miesięcy, wzrosły również w ujęciu miesiąc do miesiąca. Mało tego, więcej zapłacimy przede wszystkim za najważniejsze produkty – czyli żywność, a także za napoje bezalkoholowe.

Ich ceny skoczyły o 2,7 proc. w ujęciu rocznym. Również rachunki za energię są dużo wyższe – aż o 4,6 proc.

Jedyną pozytywną informacją z GUS jest ta o mniejszych wydatkach na benzynę i na inne paliwa do aut. Te potaniały o 9,2 proc.

Według ekspertów to efekt przestawienia się wielu firm na pracę w trybie home office oraz rzadsze wyjazdy. Co zaskakujące, mimo kryzysu zaczęły rosnąć ceny mieszkań.

Np. w Warszawie cena metra kwadratowego nowego mieszkania przebiła granicę 10 tys. złotych. Dane przedstawione przez GUS są wstępnymi – na ostateczne przyjdzie nam poczekać do połowy października.

Źródło: Bezprawnik