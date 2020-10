Cywilizacja śmierci wygrywa. Kolejne, proaborcyjne zmiany we Francji

30 września komisja francuskiego parlamentu dała zielone światło ustawie mającej na celu wydłużenie ustawowo dozwolonego czasu aborcji z 12 do 14 tygodni ciąży. Kolejna pozytywnie zaopiniowana poprawka dotyczy zniesienia „klauzuli sumienia” dla położnych i ginekologów.

Propozycję zgłosiła grupa „Ekologia i Demokracja Solidarność”. Stoi za nią była deputowana prezydenckiej partii LREM z Val-de-Marne, Albane Gaillot. Jej zdaniem ma to na celu „wzmocnienie prawa do aborcji”. Będzie przedmiotem debaty plenarnej już 8 października i zapewne przejdzie…

Nawet grupa centroprawicy z Partii Republikańskiej (LR), która ma większość w Senacie, a także duża grupa opozycji z izby niższej, zachowuje się niejednoznacznie i wydaje się w obronie życia podzielona. Co się zresztą dziwić tzw. centroprawicy, kiedy niejednoznacznie zachowuje się tu nawet Kościół.

C'est bien de parler mais nous regardons d'abord les actes.

Que dîtes-vous de ce scandale insoutenable d'un de vos évêques auxiliaire qui donne la communion au père non repenti du + grand génocide de tous les temps @MichelAupetit ?#ivg #img https://t.co/bSElHTGWzJ — Le petit Nico (@Le_petitnico) October 1, 2020

Damien Abada, szef grupy poselskiej LR w Zgromadzeniu Narodowym, mówi dość niejednoznacznie, że „należy zachować równowagę”. Abad to zwolennik ustawy Veil o dopuszczalności aborcji. Mówi, że „dostęp do aborcji ma fundamentalne znaczenie”. Dodaje, że wydłużenie czasu dopuszczalnej aborcji dotyczyłoby tylko 5% aborcji i jest to „średnia europejska”.

Pytany, czy grupa LR zagłosuje w parlamencie przeciwko możliwości wydłużenia czasu aborcji, odpowiada, że „będzie wolność głosowania”. Zauważa jednak, że 12-tygodniowy okres jest powiązany z kwestiami m.in. „formowania się płodu” i modyfikacje są nie zawsze wsparciem ustawy Weil, ale też mogą ją zniekształcić.

Posłowie w komisji usunęli również klauzulę sumienia dla lekarzy w sprawie aborcji. Warto dodać, że zmiany mają także dotyczyć wydłużenia aborcji na przypadki „stresu psychospołecznego” praktycznie na cały okres ciąży, czyli nawet do 9 miesiąca.

IVG : en commission, les députés adoptent l’extension du délai légal à 14 semaines https://t.co/Y1mNnRUOM4 — Mösser Michl (@MeierMichl) October 1, 2020

Będą kolejne rekordy zabijania nienarodzonych

Przyzwolenie na aborcję i idąca w tym kierunku propaganda państwa doprowadziły już do tego, że rok 2019 był rekordowym rokiem ilości zabitych we Francji nienarodzonych dzieci. Dalsza banalizacja takich czynów i nadchodzące zmiany, zapewne sprawią, że ten „rekord” w postaci 232 200 zabitych nienarodzonych zostanie szybko pobity.

Dodajmy do tego modne ideologie „nieposiadania dzieci” wspierane przez np. ekologów (bo nowy człowiek zanieczyszcza planetę). Dalej zakaz uświadamiania ciężarnych kobiet o skutkach aborcji (czynność penalizowana za rzekomą wiktymizację kobiet). Czy do tego przedstawianie aborcji jako „fundamentalnego prawa kobiet”. Cywilizacja śmierci, niestety, nad Sekwaną wygrywa na całego.

Źródło: VA/ Le Parisien