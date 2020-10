Jesień wita Polaków podwyżką cen. „Ukryty podatek” od rządu odczujemy w portfelach

GUS szacuje, że inflacja wzrosła z 2,9 proc. w sierpniu do 3,2 proc. we wrześniu. Podrożała żywność i napoje, a także nośniki energii.

Rosnąca inflacja zdaje się być już nie odłącznym elementem rządów PiS. Tak samo wzrost cen. W sierpniu ceny artykułów spożywczych poszły w górę o 3 proc, a we wrześniu o 2,7 proc. Oznacza to, że na coraz mnie produktów nas stać. Dodajmy do tego opłatę cukrową, którą PiS przemycił w ustawie covidowej.

Podrożały też ceny nośników energii i to aż o 4,6 proc.

Inflacja i ceny rosną w Polsce. W reszcie Europy maleją

Ciekawe jest to, że rosnące ceny nie są żadnym europejskim trendem. Nie można ich zrzucać na pandemię, ponieważ u naszych zachodnich sąsiadów – Niemców – ceny maleją. Taka sama sytuacja jest we Włoszech, Francji, Szwajcarii… Wszędzie deflacja i tylko w Polsce inflacja szaleje i robi się coraz drożej.

Według Eurostatu tylko Węgry miały w sierpniu wyższą inflację niż Polska.

Jest coraz gorzej. To stały trend za rządów PiS

Jeśli spojrzymy na ogół cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu w Polsce, to jest on o 3,2 proc. wyższy niż w zeszłym roku. Jest to zaskoczenie nawet dla najbardziej pesymistycznych ekspertów, którzy szacowali, że wzrost w najgorszym razie będzie na poziomie 3 proc.

Ceny rosną nieustannie. W porównaniu do zeszłego miesiąca wzrosły o 0.2 proc.

Źródło: Polsat News