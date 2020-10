Kobieta zaginęła 2 lata temu. Odnaleziono ją żywą dryfującą na morzu

Angelika Gaitan zaginęłą 2 lata temu. W sobotę 26 września odnaleziono ją dryfującą na Morzu Karaibskim. Była nieprzytomna ale żyła.

Odnaleźli ją rybacy, którzy wypłynęli na łów nieopodal miasta Puerto Colombia. Zabrali ją do szpitala, gdzie okazało się, że jest poszukiwana od dwóch lat.

Gaitan była nieprzytomna – ok. 8 godzin dryfowała na morzu i doznała hipotermii. Gdy się obudziła opowiedziała dziennikarzom niesamowitą historię.

Kobieta przez 20 lat miała być ofiarą przemocy domowej. Uciekła więc. Później straciła pamięć w ośrodku dla bezdomnych.

Nie wiadomo, jak to się stało, że znalazła się na morzu. Zapewne było to ostatnie miejsce, w którym policja by jej szukała.

Źródło: Onet