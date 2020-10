Konfederaci o rekonstrukcji rządu: to naplucie w twarz rolnikom! [WIDEO]

Posłowie Konfederacji Robert Winnicki i Janusz Korwin-Mikke krytycznie ocenili rekonstrukcję rządu, zwłaszcza kandydata na ministra rolnictwa Grzegorza Pudę. To naplucie w twarz rolnikom i hodowcom – stwierdzili.

Premier Mateusz Morawiecki zaprezentował w środę nowy skład Rady Ministrów. Do rządu ma wejść m.in. jako wicepremier prezes PiS Jarosław Kaczyński, jako minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek i jako minister rolnictwa Grzegorz Puda.

Korwin-Mikke odnosząc się do kandydatury Pudy na szefa resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że to on zgłosił tzw. Piątkę dla zwierząt – nowelizacje ustawy o ochronie zwierząt – i ma wejść do rządu na miejsce ministra, który protestował przeciwko pomysłowi PiS-u – Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Według Korwin-Mikkego, PiS „uparcie kontynuuje tradycje sanacji, która przed wojną doprowadziła Polskę do ruiny i katastrofy”.

– Sanacja zniszczyła polskie rolnictwo, wielką własność, drobnych rolników. I to samo zaczyna robić PiS – ocenił polityk.

Również Winnicki skrytykował kandydaturę Pudy. Jego zdaniem taka decyzja, w kontekście procedowanej obecnie w Senacie noweli, jest „napluciem w twarz rolnikom i hodowcom”.

Winnicki podkreślił, że rekonstrukcja rządu nie miała wiele wspólnego z pracą merytoryczną oraz z tym, jak powinny wyglądać działy administracji państwowej, rządowej, a „były to targi polityczne”.

Wskazując, że tworzone są posady ministrów bez teki, poseł przekonywał, iż chodzi tylko o to, aby zapełnić polityczny układ w ramach koalicji rządzącej. Jego zdaniem, taką też „logiką marketingową” kierowano się zmniejszając liczbę ministerstw.

– Jestem przekonany, że liczba wiceministrów w rządzie nie zmniejszy się radykalnie, a co za tym idzie, biurokracja nie osiągnie żadnych mniejszych rozmiarów, a być może nawet powołane zostaną nowe urzędy – zaznaczył. Podał w tym kontekście przykład pełnomocnika rządu ds. polityki młodzieżowej.

Konfederacja komentuje rekonstrukcję rządu! #Konfederacja komentuje rekonstrukcję rządu! Nominacja Grzegorza Pudy, twarzy ustawy antyhodowlanej, na ministra rolnictwa to upokorzenie rolników i naplucie im w twarz. Posted by Konfederacja on Thursday, October 1, 2020

Odnosząc się do kandydatury Przemysława Czarnka na szefa połączonych ministerstw edukacji narodowej oraz nauki ocenił, że to może wzbudzać najwięcej kontrowersji.

– Stoją przed nim bardzo ważne zadania, w odbiurokratyzowania polskiej edukacji, zadanie niewpuszczania do szkół seks-edukatorów i ‚Tęczowych Piątków’ oraz zakończenia publicznego finansowania hochsztaplerki, czy pseudonauki, jaką są np. gender studies – zauważył Winnicki.

Poseł obawia się jednak, że celem nominacji Czarnka jest „wzbudzanie kontrowersji, a nie realna działalność w kierunku konserwatywnym”. – Życzymy oczywiście szczęścia i powodzenia w jego niełatwej misji. Będziemy pilnie rozliczać jego, jak i wszystkich ministrów z efektów pracy – zapowiedział Robert Winnicki.

Korwin-Mikke dodał, że w przeciwieństwie do Winnickiego jest optymistą co do Czarnka.

– Myślę, że nowy minister edukacji zdoła zrobić trochę porządku. Mam nadzieję, że tych seks-edukatorów może nie powsadza się do więzień, ale przynajmniej nie wpuści się ich do szkół – oświadczył prezes partii KORWiN.

Źródło: PAP