Lokalny lider BLM „walczył z rasizmem” kupując sobie drogie garnitury. Usłyszał zarzuty

Aktywista BLM z Atlanty Sir Maejor Page jest oskarżony o oszustwa bankowe i pranie brudnych pieniędzy. Mężczyzna bowiem przywłaszczył sobie 200 tys. dolarów ze zbieranych przez Black Lives Matter datków na „walkę z rasizmem”. O sprawie poinformowało w piątek FBI.

Sir Maejor Page, który naprawdę nazywa się Tyree Conyers-Page, przyjął w lipcu i sierpniu ponad 430 tys. wpłat poprzez zarządzany przez niego fanpage Black Lives Matter of Greater Atlanta na Facebooku. Tak wynika ze złożonego w czwartek pod przysięgą oświadczenia przed federalnym sądem rejonowym.

Mimo że na Facebooku ruch deklarował się jako organizacja non-profit, w rzeczywistości status ten został cofnięty Black Lives Matter of Greater Atlanta w 2019 roku. Stało się to po tym, jak przez trzy kolejne lata organizacja nie składała dokumentów podatkowych. Mimo to na Facebooku wciąż przyjmowała datki.

Page sam umieścił na stronie BLM informację, że “wszystkie zebrane fundusze zostaną wykorzystane do walki o sprawiedliwość dla George’a Floyda”. Lider BLM osobliwie jednak interpretował tę „walkę”. Wydał bowiem 200 tys. dolarów na własne potrzeby – w tym szyte na miarę garnitury oraz nieruchomości.

Ogólnokrajowy ruch BLM odcina się jednak od lokalnego odłamu Page’a. Oficjalnym powodem są obawy o jego zdolność do pracy z aktywistami LGBT.

Jak informował w sierpniu 2016 roku Fox5 Atlanta, Page był wielokrotnie aresztowany podczas ówczesnych manifestacji przeciwko „brutalności policji”. Mężczyzna podszywał się bowiem pod funkcjonariusza.

Sam Page na swoim Instagramie przedstawia się jako „aktywista, osobowość medialna, aktor/model, reporter śledczy, pro agitator” i „poszukiwacz prawdy”.

Źródło: dailycaller.com