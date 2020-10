Najpierw Trump, teraz Orban. Twitter ZABLOKOWAŁ konto węgierskiego rządu

Prezydent USA Donald Trump jest na wojennej ścieżce z platformami społecznościowymi. Powodem jest oznaczanie jego wpisów przez Twitter, jako zawierających nieprawdziwe informacje.

Teraz portal wziął na celownik… oficjalne konto rządu Węgier. Jednak tym razem nie poprzestano na półśrodkach.

Twitter po prostu zablokował oficjalne kontro rządu Węgier. To pierwszy taki przypadek.

1/2 The official account of the Hungarian Government, @AboutHungary, has been suspended by @Twitter without any warning or explanation. This is extremely interesting in view of the fact that the @EU_Commission will publish its first rule of law report today. It seems that…

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) September 30, 2020