Oto sztuka współczesna. Sikająca kobieta polskiej artystki sprzedana za majątek [FOTO +18]

Podczas aukcji „Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989” sprzedano obraz pt. „Tak” Agaty Bogackiej za 118 000 złotych.

W sztuce już wyraźnie nie chodzi o to, by zachwycać. Teraz sztuka ma szokować, obrzydzać albo być na tyle dziwaczna, by nikt nie poznał się na tym, że jest tylko oszustwem służącym do zarabiania pieniędzy.

Co na myśli miała Agata Bogacka tworząc obraz oddającej mocz kobiety? Co tytuł – „Tak” – ma wspólnego z tym, co widzimy na obrazie?

„Dzieło” sprzedano za 118 000 złotych podczas aukcji „Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989”. Najwyraźniej sikająca kobieta może być symbolem pokolenia urodzonego po przemianach z 89.

To najdrożej dotąd sprzedane dzieło artystki. Stanowi więc, jak dotąd, jej opus magnum. Kobieta ściągająca gacie do połowy ud i oddająca mocz, jest dla Bogackiej tym, czym „Bitwa pod Grunwaldem” albo „Panorama racławicka” dla Jana Matejki.

Skoro ktoś chciał zakupić to „dzieło” – jego sprawa. Najwyraźniej jest zapotrzebowanie na taką „sztukę”. Warto jednak zastanowić się nad tym, w jakim miejscu się znaleźliśmy w historii, również w kulturze.