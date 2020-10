Robert Lewandowski najlepszy w Europie! Polak zdeklasował resztę stawki

Robert Lewandowski z bardzo dużą przewagą zwyciężył w plebiscycie na Piłkarza Roku UEFA za sezon 2019/20. Polak zgromadził aż 477 punktów. Drugie miejsce zajął Belg Kevin De Bruyne z Manchesteru City – 90 pkt, a trzecie bramkarz Bayernu Manuel Neuer – 66.

Nominacje do finałowej trójki podano wcześniej, a ostatecznie wyniki plebiscytu ogłoszono podczas ceremonii losowania grup Ligi Mistrzów w Genewie. Lewandowski został uznany także za najlepszego napastnika sezonu. Po ogłoszeniu laureatów wszystkich kategorii na stronie UEFA ukazały się dokładne wyniki plebiscytu.

W głosowaniu wzięło udział 80 trenerów drużyn, które rywalizowały w sezonie 2019/20 w fazie grupowej Ligi Mistrzów (32) i Ligi Europy (48), a także 55 dziennikarzy z każdego z krajów członkowskich UEFA. Trenerzy nie mogli głosować na zawodników z własnej drużyny.

32-letni Lewandowski ma za sobą znakomity sezon. Z Bayernem sięgnął po zwycięstwo w Lidze Mistrzów, lidze i Pucharze Niemiec, a w każdych z tych rozgrywek był najlepszym strzelcem. W Bundeslidze zdobył 34 gole, w LM 15 oraz w Pucharze Niemiec sześć.

Poza tym Lewandowski triumfował m.in. w plebiscycie „Kickera” na najlepszego piłkarza w Niemczech w sezonie 2019/2020. Koło nosa przeszła mu za to Złota Piłka, która według wielu ekspertów powędrowałaby właśnie do gabloty z jego prywatnymi trofeami. Wszystko przekreśliła decyzja kierownictwa France Football, które zdecydowało o odwołaniu plebiscytu. „Lewy” był też bliski zdobycia Złotego Buta. Tutaj w ostatniej chwili triumf wyszarpał sobie Ciro Immobile. Włoch mimo, że wyprzedził Polaka w wyścigu o miano najlepszego ligowego strzelca w Europie, to w wywiadzie dla „Bilda” stwierdził, że napastnik Bayernu zawsze był dla niego wzorem do naśladowania.

Wyniki plebiscytu na Piłkarza Roku UEFA za sezon 2019/20: 1. Robert Lewandowski (Bayern Monachium) 477 pkt 2. Kevin De Bruyne (Manchester City) 90 3. Manuel Neuer (Bayern) 66 4. Lionel Messi (Barcelona) 53 Neymar (Paris Saint-Germain) 53 6. Thomas Mueller (Bayern) 41 7. Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) 39 8. Thiago Alcantara (Bayern, obecnie Liverpool) 27 9. Joshua Kimmich (Bayern) 26 10. Cristiano Ronaldo (Juventus Turyn) 25

Źródło: PAP, NaszFutbol.pl