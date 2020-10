Ruch Trzaskowski zaczyna działalność. Znamy datę inauguracji

– Idziemy do przodu, 17 października nastąpi inauguracja [nowego ruchu – red.], przedstawimy dokładny plan i scenariusz – poinformował w środę 30 września prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

– Ja mówiłem jasno, że [inauguracja – red] będzie w październiku, mówiłem jasno, że najpierw trzeba się uporać z tymi problemami, które mamy, przede wszystkim problemami budżetowymi, mówiłem jasno, że czekam, aż te najważniejsze decyzje zostaną w Platformie Obywatelskiej podjęte […] przez cały czas pracujemy przygotowując przeróżne inicjatywy, które będą solą ruchu – powiedział Trzaskowski w TVN24.

Inaugurację ruchu zaplanowano na 17 października.- Natomiast zrobimy absolutnie wszystko, aby do ruchu móc się zapisywać już wcześniej, dlatego że rzeczywiście jest olbrzymia energia ludzi, trzeba ją skanalizować – zaznaczył.

Do 17 października nie będzie jednak wiadomo, czym ruch ma się zajmować. Ludzie będą się więc zapisywali „w ciemno”. Trzaskowski podał jedynie ogólniki.

– Chcemy zaprosić wszystkich, którzy chcą działać, żeby zbierać podpisy pod ustawami, żeby organizować wolne media, […] odkłamywać kłamstwa PiS, który cały czas zalewa nas propagandą, będziemy organizować wolontariuszy, żeby jeszcze bardziej skutecznie trafiać w te miejsce, gdzie opozycja jest słabsza – mówił.

– Otwarta będzie współpraca przy bardzo konkretnych projektach, czy to projektach, które mają wzmocnić nasze szanse na równą edukację, czy to projektach, które mają jasno odpowiedzieć na to, w jaki sposób radzić sobie z reformą służby zdrowia, czy projektach potrzebnych w kontekście tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą i pomocy Białorusinom – zapowiedział.

Polityk dodał, że „każda inauguracja ma to do siebie, że wtedy przedstawia się credo, dokładne plany, przedstawia się przede wszystkim scenariusz i kalendarz, żeby wszystkie te działania podjąć i jasno zorganizować”.

Po raz kolejny Trzaskowski zaznaczył też, że nie buduje konkurencji dla Platformy Obywatelskiej. – Zapewniam, że dzisiaj po tych decyzjach w Platformie Obywatelskiej idziemy do przodu i dokładnie tak samo będzie w ruchu – powiedział.

Przypomnijmy, że ruch „Nowa Solidarność” miał wystartować 5 września. Tak się jednak nie stało z powodu kolejnej już awarii przepompowni ścieków „Czajka”.

Źródło: TVN24, PAP