Socjalistyczna Kalifornia szykuje odszkodowania za pracę niewolników

Kiedy zabierają się za to lewicowi politycy z Partii Demokratycznej, robi się już jednak niebezpiecznie. Kalifornia to stan niemal socjalistyczny. Jej gubernator Demokrata Gavin Newsom podpisał ustawę, która nakłada na Kalifornię zrobienie rachunku sumienia, z akcentem na słowo „rachunek”.

Stan ma obliczyć wpływ niewolnictwa na materialne dochody i określić sposoby rekompensaty dla potomków „wyzyskiwanych” Murzynów. Zostanie powołany zespół, który przeprowadzi badania dotyczące wykorzystywania pracy niewolniczej. Ma on także określić, kto będzie uprawniony do odszkodowań. Komisja ma przedstawić efekty swojej pracy do lipca 2023 r.

Zespół będzie się składać z dziewięciu członków wyznaczonych przez gubernatora i stanowych władz ustawodawczych. Autorką projektu jest kolejny polityk Demokratów Shirley Weber, która mówi o ustaleniu przez zespół „priorytetów potencjalnych odszkodowań dla Afroamerykanów”. Upoważnieni do odszkodowań mają być „potomkami zniewolonych ludzi lub tych, na których niewolnictwo miało wpływ”.

Weber dodała, że do zadań zespołu będzie też należało określenie form reparacji. Nie chodzi tu o gotówkę, ale np. pomoc w spłacie kredytu za dom, czy sfinansowanie edukacji.

Ok I’ve tolerated his crap long enough and I’m going to say that the Governor here in California is a complete idiot and I want his dumbass out of office before he does anymore chaos. pic.twitter.com/6LMKaCpyVB

— StratoWave62 the Unbreakable Shield ☮️🛡#BLM (@StratoWave5200) September 23, 2020