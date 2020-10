Warszawa trafi do strefy żółtej. Mieszkańcy stolicy muszą szykować się na obostrzenia

Wszystko wskazuje na to, że Warszawa trafi do żółtej strefy. Będzie to efekt wzrostu zakażeń, który miał miejsce w ciągu ostatnich dwóch tygodni. W środę stołeczny sanepid poinformował, że w ciągu ostatniej doby liczba osób zakażonych w mieście wzrosła o 148 – podała w czwartek „Rzeczpospolita”.

– Wszystko wskazuje na to, że Warszawa trafi do żółtej strefy. Będzie to efekt wzrostu zakażeń, który miał miejsce w ciągu ostatnich dwóch tygodni. W środę stołeczny sanepid poinformował, że w ciągu ostatniej doby liczba osób zakażonych w mieście wzrosła o 148 – podała „Rzeczpospolita”.

– To najwięcej w ciągu ostatnich dwóch tygodni. We wtorek dobowy przyrost wyniósł 118, a w poniedziałek 75. W sumie od początku epidemii w Warszawie zostało zakażonych 5206 osób – dodano.

– Liczymy się z możliwością wprowadzenia w Warszawie żółtej strefy – powiedziała „Rz” Karolina Gałecka, rzeczniczka stołecznego ratusza. Jak dodaje, „stolica trafi do strefy żółtej, gdy w ciągu 14 kolejnych dni łączna liczba zakażeń przekroczy 1066”. Z wyliczeń „Rz” wynika, że obecnie jest to 1206.

Strefa Żółta – obostrzenia

Z jakimi obostrzeniami musza liczyć się mieszkańcy strefy żółtej? W przypadku organizacji wydarzeń sportowych na świeżym powietrzu dopuszczalna jest 1 osoba na 4 mkw, a nie na 2,5 mkw, z kolei liczba osób wpuszczana na stadiony nie może przekraczać 25% pojemności obiektu.

Ograniczona zostaje także dopuszczalna liczba osób w restauracjach, która zostaje ograniczona do 1 osoby na 4 mkw. W przypadku parków rozrywki jest to 1 osoba na 10 mkw. Nie zmienia się ograniczenie 75% wypełnienia obiektu w przypadku aquaparku, z kolei na siłowni może przebywać 1 osoba na 7 mkw.

Liczba miejsc w kinach zostaje ograniczona do 25%, a na weselach i innych uroczystościach rodzinnych może bawić się maksymalnie 100 osób. W pozostałych kwestiach bez zmian w porównaniu do obecnej sytuacji w stolicy.

