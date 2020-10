Wiceminister zdrowia straszy mandatami za brak maseczek w sklepach. „Będą kary”

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska oświadczył, że nastąpią wzmożone kontrole zakrywania ust i nosa w sklepach. Brak maseczki nie skończy się już upomnieniem, tylko karą.

Na antenie Polskiego Radia 24 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska dał wyraz swojemu zaniepokojeniu, że część Polaków nie nosi maseczek w sklepach czy galeriach handlowych. Ubolewał, że przez to nie chronią oni siebie i pozostałych przed zakażeniem.

– Będą na pewno w tej chwili większe kontrole. Nie będzie już upominania, tylko niestety będą kary – oświadczył.

Wiceszef resortu zdrowia podkreślał, że „sklep to miejsce, gdzie przy dużej liczbie osób może dochodzić do zakażeń”. – Maseczka, dystans, dezynfekcja – pamiętajmy o tym na co dzień – apelował.

Padło także pytanie o skuteczność kar za nieprzestrzeganie obowiązujących obostrzeń. Wiceminister twierdził, że prawnicy resortu zdrowia uważają obecne przepisy za wystarczające do nakładania kar. – Jeżeli będzie taka potrzeba, na pewno w jakiś sposób uszczegółowimy te przepisy – dodał.

Kraska był także pytany, czy należy się spodziewać zaleceń Ministra Zdrowia na okres Wszystkich Świętych, który przypada za miesiąc. Wiceszef resortu podkreślał, że wielu Polaków przemieszcza się w tym czasie po kraju, żeby odwiedzać groby bliskich.

– Jest duże niebezpieczeństwo, że będziemy roznosić, niestety, koronawirusa po całym kraju – mówił.

– Myślę, że wydamy zalecenia na ten okres Wszystkich Świętych, abyśmy jednak ograniczyli te nasze wyjazdy, bo na pewno będzie to stwarzało duże niebezpieczeństwo – oświadczył. Jak dodał wiceminister Kraska, zalecenia maja pojawić się na tydzień – dwa przed 1 listopada.

Tymczasem legalność nakazu noszenia maseczek podważył nawet Rzecznik Praw Obywatelskich. Z opracowania RPO wynika, że policja ściga ludzi, mimo, że przepisy są wadliwe. Rzecznik wskazuje np. że przepis zobowiązujący do noszenia maseczek został wydany bez właściwej podstawy w ustawie.

Mało tego, sądy mogą odmawiać karania za bark maseczki. RPO wskazał nawet, że w sklepach klienci i sprzedawcy mogą się spierać o to, czy maseczka jest konieczna.

Źródła: Polskie Radio 24/nczas.com