Azerowie strasznie ośmieszyli Legię! Lech pokonał Belgów i awansował do Ligi Europy

W Warszawie płacz, a w Poznaniu radość! W polskim futbolu dwie informacje i jak to zwykle bywa w takich sytuacjach jedna dobra, a druga zła, albo raczej bardzo, bardzo zła. I zacznie właśnie od tej. Otóż Legia Warszawa dała się strasznie zbić mistrzom Azerbejdżanu Karabachowi Agdam i czwarty raz pod rząd odpadła z europejskich pucharów na poziomie eliminacji. A ta dobra? Lech wykonał zadanie i po zwycięstwie z Charleroi jest w fazie grupowej LM.

To co wydarzyło się w czwartek przy Łazienkowskiej chyba nie było rozpatrywane przez kibiców mistrza Polski nawet w najczarniejszych scenariuszach. Podopieczni Czesława Michniewicza okazali się statystami ponosząc wysoką porażkę na własnym stadionie. Po raz kolejny przekonali się, że europejski futbol mogą sobie odpalić co najwyżej na konsoli.

Jedynymi reprezentantami polskiej piłki w Lidze Europy będą piłkarze Lech, którzy wykonali zadanie i zameldowali się w fazie grupowej. Jak wyglądał przebieg obu spotkań? CZYTAJ DALEJ -> NASZFUTBOL.PL.