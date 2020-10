Biden pozwany za nazywanie 17-letniego strzelca z Kenoshy „suprematystą”

Przedstawiony jako biały suprematysta strzelec z Kenoshy za takiego się jednak nie uważa. Jak na razie wychodzi na to, że działał w obronie własnej. Dlatego adwokaci 17-letniego chłopaka postanowili wystąpić przeciw Bidenowi i skierować sprawę o pomówienie do sądu.

Demokratyczny kandydat na prezydenta i jego sztab wyborczy zostaną pozwani za zniesławienie. Adwokat Lin Wood napisał na Twitterze, że „Kyle Rittenhouse składa pozew o zniesławienie przeciwko Joe Bidenowi za fałszywe oskarżenie go o bycie białym suprematystą i członkiem milicji odpowiedzialnym za przemoc w Kenosha.”

Na filmiku pojawiają się napisy, że „prezydent Stanów Zjednoczonych odmówił wyrzeczenia się białych suprematystów na arenie debaty ubiegłej nocy”. Ilustruje je zdjęcie 17-latka z bronią podczas zamieszek w Kenosha w stanie Wisconsin.

Była to dość głośna sprawa i młodego Rittenhouse’a oskarżono o użycie broni oraz zabójstwo pierwszego stopnia. Adwokaci nastolatka od początku twierdzili, że był zaatakowany przez protestujących i działał w samoobronie.

Prezydent Donald Trump rzeczywiście odmówił potępienia 17-letniego Kyle’a oskarżonego o zastrzelenie dwóch osób. Wygląda na to – jak uzasadnił – że działał on w samoobronie. Wskazał, że ten próbował uciec i mógł zostać zlinczowany.

Prawnicy argumentują, że nie miał innego wyjścia, jak użyć broni. Skorzystał z „nadanego przez Boga, konstytucyjnego, powszechnego i ustawowego prawa do samoobrony” – dodają. „Na odgłos wystrzału za jego plecami Kyle odwrócił się i natychmiast stanął w obliczu napastnika, który rzucił się w jego stronę oraz chciał mu wyrwać karabin. (…) Aby się obronić zareagował natychmiast, i słusznie, strzelając i trafiając w napastnika.”

There’s no other way to put it: the President of the United States refused to disavow white supremacists on the debate stage last night. pic.twitter.com/Q3VZTW1vUV

Formal demand for public retraction is being prepared for Biden/Harris Campaign on behalf of Kyle Rittenhouse.

I also hereby demand that @JoeBiden immediately retract his false accusation that Kyle is a white supremacist & militia member responsible for violence in Kenosha. pic.twitter.com/GrZyE8nI7Z

— Lin Wood (@LLinWood) September 30, 2020