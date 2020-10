Brytyjczycy mają nowe, ale czasami zwariowane pomysły na walkę z nielegalną imigracją

„Financial Times” opublikował niektóre pomysły, jak to, że rząd JKM poważnie rozważał wysyłanie imigrantów do ośrodków na wyspie Wniebowstąpienia lub na wyspę św. Heleny, gdzie zmarł cesarz Napoleon.

Te dwie wyspy zależne od korony brytyjskiej na południowym Atlantyku, leżą ponad 6000 km od angielskiego wybrzeża. Rzeczywiście z powrotem byłoby trudniej, niż z pobliskiego Calais we Francji, gdzie skupiają się kandydaci do forsowania La Manche.

W obliczu reakcji opozycji i stowarzyszeń obrony praw człowieka, Ministerstwo Spraw Zagranicznych starało się zdezawuować realność pomysłu. Wskazano, że nie był traktowany poważnie, choćby ze względu na odległość i „problemy z kosztami i logistyką”.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wycofało się szybko z wysyłki migrantów na św. Helenę i zaprzeczyło, by prowadziło takie analizy.

„The Guardian” twierdzi, że owszem zarzucono pomysł ze św. Heleną, ale rząd zaczął rozważać inne miejsca. Miały pada propozycje Mołdawii, Maroka, a nawet Papui Nowej Gwinei. Te opcje także odrzucono, ale dziennik upiera się, że to Downing Street wpadało na takie pomysły. Przeciw miały być brytyjskie służby imigracyjne.

Do „szalonych pomysłów”, o których piszą media zaliczono także przekształcenie w ośrodki dla migrantów promów, czy starych wież wiertniczych na morzu. Były także pomysły tworzenia u wybrzeży brytyjskich dużych fal, które uniemożliwiałyby przybijanie łódek migrantów z Francji.

„Postępowe” media rzecz jasna oburzają się na pomysły rządu, chociaż nie wiadomo nawet, czy są doniesienia do końca prawdziwe. Jest w tym jednak jakaś logika. Jedyną możliwością powstrzymania głównie ekonomicznej migracji jest przesłanie jasnego sygnału, że łamanie prawa i nielegalne przekraczanie granic nie będzie akceptowane, a sprawcy muszą się liczyć z konsekwencjami.

W dodatku niekoniecznie powinni osiągać cel w postaci dostawania się na terytorium danego kraju. Jeśli nie ma szans odsyłania ich do kraju pochodzenia, powinni się liczyć rodzajem internowania. Tylko takie działania powstrzymają migrację ekonomiczną i pozwolą oddzielić ją od uchodźców politycznych, którzy mogą skorzystać z prawa azylu.

