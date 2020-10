Donald Trump z koronawirusem. Najnowsze doniesienia o stanie zdrowia prezydenta USA. „Symptomy podobne do przeziębienia”

Zakażony koronawirusem prezydent USA Donald Trump ma „łagodne symptomy” Covid-19, które podobne są do przeziębienia – pisze „New York Times”, powołując się na źródła w Białym Domu.

Nowojorska gazeta pisze, że podczas czwartkowej gry w golfa po wydarzeniu kampanijnym prezydent miał być ospały. Wcześniej – w trakcie powrotu do Waszyngtonu ze środowego wiecu w Minnesocie – miał zasnąć na pokładzie samolotu Air Force One.

Leczenie Trumpa

Plan leczenia 74-letniego Trumpa w nocy z czwartku na piątek wciąż był omawiany – informuje „NYT”. Dodaje, że rozważane jest nagranie uspokajającego wystąpienia prezydenta do Amerykanów. Z racji swojego wieku i nadwagi prezydent znajduje się w podwyższonej grupie ryzyka.

Zgodnie z najnowszymi badaniami symptomy choroby mogą wystąpić od dwóch do 14 dni od zakażenia. Około 40 proc. osób z SARS-CoV-2 nie wykazuje jednak żadnych objawów.

„Jeśli Trump będzie miał łagodne objawy, jak kaszel, gorączka czy problemy z oddychaniem, to powrót do zdrowia może zająć tydzień” – pisze „NYT”.

Lekarze Białego Domu zapewniali w tym roku o dobrym stanie zdrowia prezydenta. Wiadomo jednak, że przywódca USA lubi niezdrowe jedzenie i mimo aktywnego trybu życia nie uprawia żadnego sportu. Poza golfem.

Media w USA odnotowują, że zakażenie Trumpa to punkt zwrotny na finiszu amerykańskiej kampanii. Spekulują, że będzie on musiał odwołać prawdopodobnie większość z zaplanowanych na najbliższe dni przedwyborczych spotkań i wystąpień.

Trump dalej będzie pełnił urząd

Zgodnie z 25. poprawką do konstytucji USA w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia prezydenta może on tymczasowo przekazać obowiązki swojemu zastępcy. Zdarzyło się tak do tej pory jedynie trzykrotnie w historii Stanów Zjednoczonych.

„Po wykryciu koronawirusa prezydent USA Donald Trump nadal będzie pełnił urząd” – przekazał w piątek szef personelu Białego Domu Mark Meadows. Potwierdził też, że przywódca Stanów Zjednoczonych ma łagodne objawy Covid-19.

„Amerykanie mogą być pewni, że mamy prezydenta, który nie tylko jest na stanowisku, ale i pozostanie na nim. Jestem optymistą, szybko powróci do zdrowia” – powiedział dziennikarzom w Białym Domu Meadows.

Szczegółowe informacje na temat zdrowia przywódcy USA mają zostać podane w piątek wieczorem (sobota rano polskiego czasu). Epidemiolodzy uspakajają, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że Trump po kilku lub kilkunastu dniach wróci do pełnego zdrowia.

Słowa wsparcia dla gospodarza Białego Domu płyną z całego świata oraz z różnych stron politycznego sporu w Stanach Zjednoczonych. Trump to najbardziej znany polityk, który zakaził się koronawirusem. Przed nim Covid-19 przeszli m.in. prezydent Brazylii Jair Bolsonaro oraz premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson.