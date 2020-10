Koniec SLD i Wiosny! Miller krytykuje Czarzastego: „Trudno uwierzyć…”

Sojusz Lewicy Demokratycznej znika z politycznej mapy Polski. Nazwa partii wkrótce przejdzie do historii. Ugrupowanie, któremu przewodniczy Włodzimierz Czarzasty połączy się z Wiosną Roberta Biedronia.

„SLD i Wiosna tworzą nową partię polityczną. Przestaną funkcjonować partie SLD i Wiosna. Będziemy dwoma frakcjami w centrolewicowej partii” – powiedział Biedroń w radiu TOK FM. Podkreślił, że będzie w niej obowiązywał „nowy format funkcjonowania”, cokolwiek miałoby to oznaczać.

Formalne połączenie SLD i Wiosny planowane jest na grudzień. Partie przeistoczą się w jedno ugrupowanie o nazwie Nowa Lewica.

Na przeszkodzie może stanąć jeszcze sąd. Dokumenty dotyczące zmian w statucie SLD trafiły do sądu już w ubiegłym roku, a w lutym Sąd Okręgowy w Warszawie wydał decyzję o wpisaniu do ewidencji partii politycznych zmian w statucie, to do tej pory wyrok się jeszcze całkowicie nie uprawomocnił. Politycy czekają na zatwierdzenie przez Sąd Apelacyjny.

„Podjęliśmy też decyzję, żeby przyjąć cały proces rebrandingu od rad wojewódzkich, rad powiatowych, klubów radnych na szczeblu samorządowym, aby teraz były rady wojewódzkie Nowej Lewicy, rady powiatowe Nowej Lewicy i kluby radnych Nowej Lewicy i takie działania będziemy do końca roku wdrażać i zostało to ujęte w harmonogramie” – poinformował wiceszef SLD Tomasz Trela.

Miller krytykuje Czarzastego

Czarzasty poinformował, że „w piątek przyjmiemy cały plan rebrandingu SLD, dlatego że partia już w tej chwili nazywa się statutowo ‚Nowa Lewica’, w skrócie ‚Lewica’ i ma nowe logo”.

Czarzasty przyznał, że choć nie uprawomocnił się wyrok sądu zmieniający nazwę Sojuszu na Nową Lewicę, to nie uprawomocnił się w przepisach przejściowych.

Na taką interpretację Czarzastego krzywo spogląda Leszek Miller.

„Trudno uwierzyć, że Czarzasty może mieć aż tak lekceważący stosunek do prawa. Twierdzi, że SLD nazywa się już statutowo Nowa Lewica, a jednocześnie, że Statut dopiero będzie rozpatrywany przez Sąd Apelacyjny. Czy to presja na sąd, czy po prostu hate?” – skomentował na Twitterze Miller.

Historia SLD zaczyna się wraz z końcem PZPR. Ostatni zjazd komunistycznej partii przerodził się w powołanie Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, czyli partii-matki SLD. Sojusz pełnoprawną partią polityczną stał się w 1999 r. Jej przewodniczącym został wtedy Leszek Miller.